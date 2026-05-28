Vox exige a los socios de gobierno de Nules que aclaren si seguirán apoyando a CeN tras el caso de los puntos violeta

Vox exige a los dos socios de gobierno de Centrats en Nules (CeN), PSOE y Més Nules, que se posicionen públicamente y aclaren si van a seguir respaldando al ejecutivo municipal después de que la concejala de Igualdad, Gemma Carratalá (CeN), aparezca señalada por presuntas irregularidades en la gestión de los puntos violeta.

El portavoz de Vox en Nules, Javier Prior, ha asegurado que las últimas informaciones conocidas “hacen todavía más insostenible la continuidad de la concejal y dejan en evidencia el silencio cómplice de todo el equipo de gobierno”.

Implicación del hermano

“Estamos hablando de una edil señalada por contratar presuntamente a su propio hermano con dinero público, por supuestos pagos en mano y por posibles presiones a trabajadoras cuando ya sabía que estaba siendo investigada. Es un escándalo político gravísimo”, ha afirmado Prior.

En este sentido, el portavoz considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por la responsable de Igualdad “no desmienten absolutamente nada del informe de Antifraude” y ha insistido en que su única salida pasa por “la dimisión inmediata o su cese por parte del alcalde de su mismo partido, David García”.

“Las declaraciones de la propia concejal lo único que hacen es darnos la razón. Por lo tanto, debe dimitir sí o sí”, ha señalado.

Prior también ha puesto el foco en el alcalde, David García (CeN), y en la responsabilidad política del resto de formaciones que sostienen al actual gobierno municipal.

Posibles favoritimos familiares

“PSOE y Més Nules deben explicar hoy mismo si van a seguir apoyando a un gobierno bajo sospecha por posibles favoritismos familiares y presuntas corruptelas con dinero público. Ha llegado el momento de retratarse”, ha manifestado.

Desde Vox consideran especialmente grave que el equipo de gobierno conociera presuntamente el contenido del informe desde hace tiempo y no actuara.

“Después veremos qué responsabilidad tiene el alcalde y su equipo cuando también hemos sabido que tenían este informe desde hace mucho tiempo. Y eso también es gravísimo. La pregunta es clara: ¿han intentado encubrir esta situación?”, ha añadido Prior.

El portavoz ha advertido además de que, si David García conocía estas prácticas y permitió que continuaran, “también debería dimitir inmediatamente y no permanecer ni un segundo más manchando el buen nombre de Nules”.

Por último, Prior ha asegurado que los vecinos “están hartos de enchufismo, amiguismo y redes clientelares” y ha reclamado “transparencia total, responsabilidades políticas inmediatas y explicaciones urgentes” por parte de todos los miembros del ejecutivo local.

Este viernes, 29 de mayo, está previsto que se celebre el pleno ordinario a las 9.30 horas. “Será el momento ideal para que tanto la concejal señalada como el alcalde David García den a los ciudadanos de Nules las explicaciones que merecen y actúen en consecuencia”, ha concluido el portavoz de Vox.