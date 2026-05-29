Benicàssim deja la deuda municipal a cero tras amortizar 4,4 millones de euros

Benicàssim ha aprobado una operación económica que permitirá dejar a cero toda su deuda municipal. El pleno ordinario ha dado luz verde este viernes a destinar 4.405.157,16 euros procedentes de remanentes de tesorería a la amortización anticipada del préstamo de 9 millones de euros que el Ayuntamiento solicitó al inicio de la legislatura para financiar su plan de inversiones.

La medida supone cumplir uno de los compromisos que el equipo de gobierno adquirió cuando aprobó en abril del 2024 una operación de crédito de 9.011.051,06 euros para impulsar medio centenar de actuaciones repartidas por todo el municipio. Entre ellas figuraban la prolongación de la CV-149, la futura comisaría de la Policía Local, el edificio multifuncional, actuaciones hidráulicas en la zona sur, mejoras deportivas, renovación de alumbrado, asfaltado urbano e intervenciones en espacios públicos.

La aprobación salió adelante con los votos a favor del PP y Vox, el rechazo de Compromís y del concejal no adscrito, Rubén Rodríguez, y la abstención del PSPV.

El concejal de Hacienda, Arturo Martí, defendió la propuesta asegurando que supone la “emancipación económica” del Ayuntamiento. “Con este movimiento habilitamos nuestros ahorros para posteriormente aprobar la liquidación y el pago anticipado del préstamo, dejando a cero la deuda municipal tal y como nos comprometimos con la ciudadanía”, afirmó.

Martí recordó que el préstamo fue aprobado en un contexto de incertidumbre sobre el uso de los remanentes municipales y sostuvo que permitió garantizar inversiones plurianuales sin depender de posibles restricciones externas. “Protegimos a la ciudadanía y al municipio cuando venían curvas burocráticas y hoy que la ley nos lo permite limpiamos la cuenta. Esto se denomina gestión responsable de principio a fin”, señaló.

La alcaldesa, Susana Marqués, reivindicó también el cumplimiento de la palabra dada. “Nos comprometimos a que cada vez que este equipo de gobierno tuviera que sacar un préstamo, antes de que acabara la legislatura lo iba a liquidar y dejar a cero. Y es lo que hemos hecho”, afirmó durante el debate.

Marqués recordó además que cuando accedió al gobierno municipal en 2011 encontró “17 millones de euros de deuda” y defendió que la actual situación económica permite al Ayuntamiento afrontar inversiones sin renunciar a la estabilidad financiera.

Estado de los proyectos

El equipo de gobierno insistió en que la cancelación de la deuda no supone renunciar a las inversiones previstas y defendió que el plan continúa avanzando con distintos grados de ejecución.

La redacción del proyecto de prolongación de la CV-149 quedó adjudicada el pasado mes de marzo y la futura comisaría de la Policía Local, prevista en la zona del Clot, ultima su fase técnica. Las obras del edificio multifuncional de la calle Bodolz fueron firmadas este mismo jueves y el nuevo plan de asfaltado urbano comenzará próximamente.

El Ayuntamiento también da por ejecutada la renovación del alumbrado del paseo Pilar Coloma y mantiene en marcha las actuaciones de pluviales en la zona sur. La intervención en la calle Vicent Fuentes i Ramón ya está finalizada, las obras del entorno del CEIP Palmerar salieron a licitación este mes de mayo y el consistorio dispone ya del proyecto para ejecutar motas de protección en el Quadro Santiago.

En materia deportiva, el gobierno cita como actuaciones materializadas el parque de calistenia y parkour del barrio Juan XXIII, las pistas de tenis de mesa de la plaza País Valencià, la remodelación del skatepark de la calle Colombia, la instalación de banquillos, marcadores y nuevas gradas, la señalización de 10 kilómetros de rutas deportivas y la fase final de los nuevos vestuarios del polideportivo al aire libre La Carrerasa.

Marqués respondió además a las críticas sobre el Espai de les Lletres y defendió que el Ayuntamiento optó por priorizar la vivienda. Según explicó, el suelo previsto inicialmente para este proyecto se ha puesto a disposición de la Generalitat para favorecer la construcción de vivienda protegida.

La oposición cuestiona la ejecución

La oposición aprovechó el debate para poner en duda tanto la necesidad de haber solicitado el préstamo como el grado real de ejecución de las inversiones anunciadas.

La portavoz socialista, Paloma Pascual, consideró positivo reducir deuda, pero criticó que el Ayuntamiento recurriera a financiación externa mientras disponía de importantes remanentes. La edila sostuvo que muchos vecinos siguen sin percibir mejoras en cuestiones como vivienda, mantenimiento urbano, servicios públicos o limpieza.

Desde Compromís, Paula Mateos señaló que la existencia de elevados remanentes refleja, a su juicio, una baja ejecución de inversiones y afirmaron que varios de los proyectos anunciados al inicio de la legislatura continúan sin convertirse en realidad.

Por su parte, el concejal no adscrito Rubén Rodríguez cuestionó que muchos de los compromisos vinculados al préstamo sigan sin ser visibles para la ciudadanía y defendió que los remanentes no pueden interpretarse únicamente como un indicador de buena gestión.