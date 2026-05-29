Bronca en Vinaròs: los concejales del PSOE abandonan el pleno al retirarse su moción sobre vivienda

Los concejales del PSPV-PSOE abandonaron el pleno de mayo en señal de protesta después de que la alcaldía retirara del orden del día una moción sobre vivienda presentada por el PSPV local con diez días hábiles de antelación.

El equipo de gobierno (PP, PVI y Vox), encabezado por la alcaldesa, Maria Dolores Miralles (PVI), y el vicealcalde Juan Amat (PP), justificó la retirada alegando la necesidad de incorporar informes técnicos que permitan valorar la viabilidad de la propuesta antes de someterla a debate.

Según explicaron, la decisión no supone rechazar la iniciativa, sino aplazarla hasta contar con informes de intervención, tesorería y urbanismo que “ilustren a los concejales” para poder pronunciarse.

“No decimos que no, decimos que necesitamos informes técnicos para tomar una decisión con conocimiento de causa y eso no debería incomodarles”, defendieron desde el equipo de gobierno durante la sesión plenaria.

"Doble vara de medir"

Sin embargo, la oposición interpretó la decisión como un intento de evitar el debate político sobre vivienda. El portavoz socialista, Marc Albella, denunció una “doble vara de medir” al comparar la retirada de la moción socialista con el mantenimiento en el orden del día de otra propuesta presentada por Vox sobre “prioridad nacional”.

Albella recordó que la secretaria municipal había confirmado que la moción socialista se había presentado “en tiempo y forma”, que trataba cuestiones de competencia municipal y que, por tanto, podía debatirse en el pleno.

“Nuestra moción fue presentada con diez días hábiles de antelación y se dan cuenta hoy de que faltan informes técnicos”, reprochó el portavoz socialista, quien acusó al gobierno municipal de actuar “por puro interés” y de intentar “contentar a su socio de gobierno”.

El dirigente socialista también pidió que la secretaria aclarara públicamente el criterio seguido para retirar una moción y mantener otra. Sin embargo, la alcaldesa le instó a ceñirse al punto del debate y, ante su insistencia, terminó retirándole la palabra.

El enfrentamiento elevó aún más la tensión en el salón de plenos. Albella calificó la actitud de la alcaldesa de “absolutista” y afirmó que la alcaldía “le queda muy grande”.

“Nosotros no vamos a permitir que usted, de manera arbitraria y con la complicidad de sus socios de gobierno, retire del orden del día esta moción”, afirmó antes de que los concejales socialistas se levantaran de sus asientos y abandonaran la sesión plenaria.

Destacar que la moción de Vox sobre “prioridad nacional” no salió adelante, al no contar con el voto favorable de sus socios de gobierno, PP y PVI.