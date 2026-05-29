Burriana aumenta la partida de socorrismo para adelantar una hora la vigilancia en sus playas

Tras meses de intenso trabajo para la adecuación de la costa y la reciente izada de las banderas azules en el Grao, el Arenal y la Malvarrosa, Burriama inicia este fin de semana la temporada estival del servicio de salvamento marítimo. Como principal novedad, han aprobado un incremento de 20.000 euros en la partida presupuestaria destinada al contrato de salvamento y socorrismo.

Estos fondos adicionales permitirán adelantar el horario general de vigilancia en verano, que pasará a prestarse de 10.00 a 20.00 horas, reforzando así la seguridad de los bañistas y garantizando una mayor cobertura en el litoral del municipio durante la temporada alta.

En cuanto al calendario del servicio operativo básico para la temporada estival, las labores de vigilancia se han adelantado desde este último sábado de mayo hasta finalizar septiembre. De este modo, hasta el 16 de junio, el servicio se prestará los sábados y domingos en horario de 11.00 a 20.00.

A continuación, desde el 17 de junio hasta el primer domingo de septiembre, la cobertura será diaria en esa misma franja horaria, a la que se sumará el adelantamiento a las 10.00 gracias a la nueva ampliación presupuestaria, pasando a ser de 10.00 a 20.00.

Finalmente, desde el primer lunes de septiembre hasta el cierre del mes, el salvamento se mantendrá activo los sábados y domingos de 12.00 h a 18.00 horas.

Adecuación de las playas

Durante las últimas semanas, el consistorio ha trabajado de forma coordinada con el servicio de Costas para retirar, mediante el uso de maquinaria pesada, más de 5.000 toneladas de grava acumuladas a causa de los sucesivos temporales. Estas tareas han consistido en el cribado, amontonamiento y almacenamiento del exceso de piedra en la playa del Grao, así como en diversos puntos de la Malvarrosa. El objetivo principal ha sido despejar la superficie de arena fina para que, posteriormente, el servicio de Costas proceda al traslado definitivo de estos sedimentos hacia la playa de Santa Bárbara y otros municipios de la provincia.

De forma complementaria, concluirán las labores de nivelación del terreno la próxima semana en la zona del Grao y los servicios municipales han finalizado ya la instalación del mobiliario urbano, papeleras, redes de voleibol para la práctica deportiva y las pasarelas de acceso. En total, se han desplegado 16 pasarelas en las playas de el Arenal, Malvarrosa y el Grao, sumando más de un kilómetro y medio de longitud. Cabe destacar que las pasarelas cuentan con 320 metros adaptados en tres accesos específicos para personas con movilidad reducida, garantizando un tránsito cómodo y facilitando la entrada al área de baño tanto a familias como a personas con diversidad funcional.

Esta intervención global de preparación de las playas se ha completado con la incorporación de dos operarios adicionales destinados al mantenimiento del litoral, una medida financiada a través de una subvención concedida por la Diputación de Castellón. Con todo ello, el Ayuntamiento de Burriana culmina su plan integral de preparación de las playas para encarar de forma óptima el periodo de mayor afluencia turística del año.

Por su parte, la concejala de Turismo, Noelia Peris, ha destacado “el esfuerzo y la sensibilidad de este equipo de Gobierno para ampliar los horarios y aumentar los recursos económicos, con el objetivo de incrementar la seguridad en las playas y ofrecer mejores servicios tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan durante los meses de verano”. Asimismo, la edil ha asegurado que “con estos 20.000 euros adicionales al año damos respuesta a una petición vecinal histórica para reforzar el salvamento marítimo en nuestro litoral”.