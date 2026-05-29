Burriana negocia transformar edificios de la Generalitat en nuevos servicios junto al puerto

El futuro de varios edificios propiedad de la Generalitat situados en la avenida Mediterránea de Burriana está sobre la mesa. El Ayuntamiento y administración autonómica mantienen conversaciones para redefinir los usos de varios inmuebles estratégicos en la zona marítima, entre ellos el Centro de Arqueología Subacuática, cuya actividad dejó de prestarse en el edificio tras finalizar la cesión del espacio el pasado mes de octubre.

Desde la Conselleria de Cultura explican que la decisión estuvo motivada por el vencimiento de la concesión con Puertos y la búsqueda de una nueva ubicación para desarrollar la actividad.

Insisten en que no se trata de un cierre definitivo del servicio, ya que el trabajo vinculado a la arqueología subacuática "se mantiene en la provincia mediante otros espacios". En este sentido, desde Cultura avanzan que existe la voluntad de alcanzar un acuerdo para habilitar otro inmueble de la Dirección General de Costas.

La propuesta pasa por crear una sala con material divulgativo y un espacio de trabajo y reuniones vinculado a la arqueología subacuática en Castellón. Según detallan, esta posibilidad ya se ha abordado tanto con el Ayuntamiento como con la Dirección General de Costas.

El alcalde, Jorge Monferrer Daudí, confirma el propósito de mantener la actividad en el municipio en línea con la estrategia de “Burriana ciudad de Museos” impulsada por el equipo de gobierno. Asimismo, incide en que el antiguo centro no funcionaba como un espacio museístico abierto al público, sino como un lugar de trabajo técnico y de campo. “Llegó un momento en que solo quedaba un administrativo y una persona para un edificio entero, por lo que no era demasiado productivo”, explica el primer edil.

Necesidades

No obstante, las negociaciones van más allá del antiguo centro arqueológico. Monferrer reconoció que Ayuntamiento y Generalitat están estudiando una redistribución de usos de varios edificios de la avenida Mediterránea, entre ellos el inmueble de la Cofradía. Tal y como avanzó en exclusiva este periódico, el consistorio plantea transformar alguno de estos espacios en un centro polifuncional para los vecinos del distrito marítimo. El edificio, inaugurado en 1986, cuenta con dos plantas y una distribución pensada originalmente para la actividad pesquera y la restauración. Su transformación en un centro de servicios municipales requeriría una inversión significativa, estimada en alrededor de un millón de euros, según un estudio inicial que realizaron por los servicios técnicos municipales.

La intención municipal es reforzar la presencia de servicios públicos en la fachada marítima mediante dependencias como una tenencia de alcaldía o una oficina de turismo. Se trataría, por tanto, de redefinir los usos de estos espacios ya que, tanto el consistorio como Ports de la Generalitat, necesitan disponer de espacios en esta zona del puerto.