Marcada por la irregularidad meteorológica
Campaña amarga de la cereza en Castellón: pérdidas de hasta el 90% en algunas zonas por las lluvias
La temporada se acerca a su fin con sensaciones agridulces, afectadas por la irregularidad meteorológica que ha marcado la temporada
La campaña de la cereza en la provincia de Castellón está a punto de concluir una temporada marcada por la irregularidad meteorológica, dejando sensaciones desiguales según la zona de producción. Las intensas lluvias registradas durante la primera mitad de la temporada fueron las culpables de arruinar gran parte de cosecha inicial, provocando pérdidas masivas en campos de la provincia.
A pesar de este inicio irregular, el tramo final de la cosecha ha permitido salvar parte del cultivo con una calidad notable y precios más competitivos en el mercado, lo que ha servido de alivio para algunos agricultores.
Así ven los castellonenses la nueva fruta de temporada: "Para comprar melón esperaremos a que esté algo más barato"
Perdidas de cosecha entre 85% y 90%
En la comarca del Alto Palancia, Enric Simó, productor de cerezas de La Unió, titula la campaña actual como "normal" y "no tan mala" si la compara con los últimos cuatro años, que los define como fatales. Simó ha explicado que la primera parte de la temporada fue nefasta por culpa de las lluvias, y que llegaron a perder entre el 85% y el 90% de la cosecha, no obstante, la segunda parte se desarrolló mejor.
Y a pesar de tener que lidiar con la presencia de las moscas de la fruta y problemas de producción, el agricultor asegura que los precios están siendo justos, teniendo en cuenta la mala temporada que han vivido. Respecto al volumen total, Enric comenta que todavía es pronto para dar una estimación en toneladas, ya que la campaña aún no ha terminado en la comarca.
Los fruteros de Castellón venden más por cuartos o unidades: "Antes era habitual llevarse un kilo”
"No ha sido un buen año"
En la Salzadella se ha vivido una situación mucho más crítica. José Luis Vilaplana, presidente de la Cooperativa San Blas, confirma que "no ha sido un buen año" por culpa de las persistentes lluvias que impidieron recolectar absolutamente nada durante las primeras partes de la temporada (primerenca y mig temprana). Aunque la tercera parte (tardana) ha ofrecido un cultivo de buena calidad, la cantidad recogida ha ido de una estimación inicial de entre 30.000 y 40.000 kilos, apenas se lograrán cosechar entre 8.000 y 10.000 kilos.
En cuanto a los precios, Vilaplana lamenta que al principio las ganancias fueron nulas por la falta de producto, aunque destaca que actualmente el precio es "de feria", es decir, bastante bueno, coincidiendo con la esperada Fira de la Cirera de la Salzadella que arranca este mismo sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón
- Un pueblo de Castellón quiere salvar el sonido que ha acompañado a generaciones: así será la restauración de sus históricas campanas
- Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende