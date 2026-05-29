Durante todo este fin de semana
La Salzadella celebra la XVI Fira de la Cirera con más de 100 estands y gastronomía local
La feria se complementa con una zona de actividades para niños y visitas guiadas
La Salzadella arranca hoy la XVI edición de la Fira de la Cirera, una cita tradicional en la localidad que ya ultima el montaje de más de 100 estands dedicados a la artesanía, talleres demostrativos y puntos de venta donde los visitantes podrán adquirir cerezas y productos derivados.
Entre las propuestas destacan licores, pastissets, cerezas con chocolate o cerezas en aguardiente, productos elaborados por las asociaciones locales. Los vecinos del municipio llevan días preparando estas elaboraciones con cerezas de la localidad para ofrecer el mejor servicio a quienes visiten la feria durante el fin de semana.
El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles
Gastronomía, música y actividades familiares
La Fira de la Cirera de La Salzadella llenará de ambiente las calles del municipio con diferentes actuaciones itinerantes, entre ellas la Banda Musical de la Salzadella, la “Farra Mexicana” y “Tan Panchas, versiones desconocidas de los panchos”.
Los asistentes más pequeños también contarán con una zona de caza y naturaleza, donde se organizarán distintas actividades patrocinadas por el Club de Cazadores Sant Blai y la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la feria. Los bares y restaurantes locales volverán a ofrecer menús especiales con la cereza como protagonista, una iniciativa a la que también se suman restaurantes de la comarca para ampliar la oferta dirigida a los visitantes. Además, el domingo se celebrará el XVI Concurso de Postres, con un jurado formado por Roberto, Paco y Beatriz.
El cartel anunciador de esta edición ha sido diseñado por Lola Cifre Ferreres, graduada en Bellas Artes y vecina de la localidad.
Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
La Plaza México, protagonista en su 75º aniversario
Durante todo el fin de semana permanecerá abierto el Museo de la Cereza, situado en El Calvario, donde se podrá conocer el material que se utiliza y se utilizaba para las cerezas, además de diversos productos elaborados con este fruto y patrocinados por las asociaciones del pueblo. En el stand del Ayuntamiento también estarán expuestas las fotografías del concurso de fotografía.
La programación incluye visitas guiadas turísticas teatralizadas por la Plaza México y algunos de los lugares más bonitos de La Salzadella.
Esta edición será especialmente significativa para la localidad, ya que coincide con el 75 aniversario de la Plaza México. Durante el año se celebran charlas y distintos actos relacionados con la cultura indiana y, con motivo de la feria, se ofrecerán dos charlas y varias actuaciones vinculadas al arte mexicano.
También tendrá lugar la inauguración y exposición del nuevo “Espai Mèxic”, ubicado en la Casa Abadía, donde se recordará la historia de la Plaza México.
Como en ediciones anteriores, el municipio ha acondicionado varios aparcamientos en distintos puntos de la localidad para facilitar la llegada de los visitantes a la Fira de la Cirera de La Salzadella.
- El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón
- Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende
- El evento de lujo que reunirá en un campo de golf de Castellón a los Porsche más exclusivos de Europa
- Arrancan los trabajos para recuperar una de las playas más vulnerables de Castellón