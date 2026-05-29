La Salzadella celebra la XVI Fira de la Cirera con más de 100 estands y gastronomía local

La Salzadella arranca hoy la XVI edición de la Fira de la Cirera, una cita tradicional en la localidad que ya ultima el montaje de más de 100 estands dedicados a la artesanía, talleres demostrativos y puntos de venta donde los visitantes podrán adquirir cerezas y productos derivados.

Entre las propuestas destacan licores, pastissets, cerezas con chocolate o cerezas en aguardiente, productos elaborados por las asociaciones locales. Los vecinos del municipio llevan días preparando estas elaboraciones con cerezas de la localidad para ofrecer el mejor servicio a quienes visiten la feria durante el fin de semana.

Gastronomía, música y actividades familiares

La Fira de la Cirera de La Salzadella llenará de ambiente las calles del municipio con diferentes actuaciones itinerantes, entre ellas la Banda Musical de la Salzadella, la “Farra Mexicana” y “Tan Panchas, versiones desconocidas de los panchos”.

Los asistentes más pequeños también contarán con una zona de caza y naturaleza, donde se organizarán distintas actividades patrocinadas por el Club de Cazadores Sant Blai y la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la feria. Los bares y restaurantes locales volverán a ofrecer menús especiales con la cereza como protagonista, una iniciativa a la que también se suman restaurantes de la comarca para ampliar la oferta dirigida a los visitantes. Además, el domingo se celebrará el XVI Concurso de Postres, con un jurado formado por Roberto, Paco y Beatriz.

El cartel anunciador de esta edición ha sido diseñado por Lola Cifre Ferreres, graduada en Bellas Artes y vecina de la localidad.

La Plaza México, protagonista en su 75º aniversario

Durante todo el fin de semana permanecerá abierto el Museo de la Cereza, situado en El Calvario, donde se podrá conocer el material que se utiliza y se utilizaba para las cerezas, además de diversos productos elaborados con este fruto y patrocinados por las asociaciones del pueblo. En el stand del Ayuntamiento también estarán expuestas las fotografías del concurso de fotografía.

La programación incluye visitas guiadas turísticas teatralizadas por la Plaza México y algunos de los lugares más bonitos de La Salzadella.

Esta edición será especialmente significativa para la localidad, ya que coincide con el 75 aniversario de la Plaza México. Durante el año se celebran charlas y distintos actos relacionados con la cultura indiana y, con motivo de la feria, se ofrecerán dos charlas y varias actuaciones vinculadas al arte mexicano.

También tendrá lugar la inauguración y exposición del nuevo “Espai Mèxic”, ubicado en la Casa Abadía, donde se recordará la historia de la Plaza México.

Como en ediciones anteriores, el municipio ha acondicionado varios aparcamientos en distintos puntos de la localidad para facilitar la llegada de los visitantes a la Fira de la Cirera de La Salzadella.