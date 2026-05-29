Un pueblo de Castellón eleva el cartel taurino de sus fiestas con dos Cuadri y ocho cerriles en total

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró reforzará este año el cartel taurino de sus fiestas patronales con dos espectaculares astados de la ganadería Hijos de D. Celestino Cuadri, de Trigueros (Huelva), una de las divisas más reconocidas y demandadas por los aficionados.

Las fiestas se celebrarán del 19 al 28 de junio y volverán a tener en los festejos taurinos uno de sus principales reclamos. El concejal de Fiestas, Eduardo Barberá, ha explicado en declaraciones a Mediterráneo que el consistorio ha apostado este año por la afamada ganadería de Cuadri, "una de las más punteras y reclamadas por los aficionados taurinos".

Además, el programa incorporará dos astados cerriles más que el año pasado gracias a la implicación de las asociaciones taurinas locales. En concreto, se suma una nueva entidad, la peña Discoliaos, que patrocinará un toro, mientras que Conill Pelat, que ya ha colaborado en años anteriores, financiará una vaca cerril.

El resto de asociaciones patrocinadoras de astados cerriles serán La Unión, la más veterana de la localidad, así como las peñas Empina el Colze, La Divisa y Toreros de Barra.

En total, el cartel taurino contará con ocho cerriles. Además de las pruebas y emboladas, la programación incluirá una exhibición especial de la ganadería navarra de Arriazu, que llegará a Moró con sus mejores toros capones. También habrá varios días de trashumancia infantil con ganado no bravo, pensada para acercar la tradición a los más pequeños de forma segura.

Los días taurinos serán el 22, 23, 25, 26 y 27 de junio, con vaquillas y toros de distintas ganaderías, encierros, pruebas y emboladas de los astados cerriles.

Otro de los actos destacados tendrá lugar el 21 de junio al mediodía, con el tradicional encierro campero con caballos, organizado por el Club Hípico de Sant Joan de Moró en colaboración con el Ayuntamiento. Esta cita reúne cada año a algunos de los mejores caballos de la localidad y de municipios del entorno, como l’Alcora y Vilafamés, además de participantes llegados de otros puntos de la provincia.

Más allá de los toros, que volverán a concentrar a una gran parte del público, las fiestas patronales de Sant Joan de Moró incluirán orquestas, discomóviles, un gran musical el día de Sant Joan, actos para todas las edades, celebraciones religiosas en honor al patrón y propuestas gastronómicas.