Solo hay seis más en todo el país
La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
El Carregador, en Alcossebre, recibe una distinción especial por formar parte del reducido grupo de arenales que mantienen este reconocimiento desde 1987
Josep Camacho
Muchas playas pueden presumir de bandera azul, pero muy pocas logran convertir ese reconocimiento en una seña de identidad durante toda una vida. La playa del Carregador, en Alcalà-Alcossebre, acaba de entrar en ese reducido club de arenales que llevan 40 años consecutivos revalidando este distintivo de calidad, seguridad y sostenibilidad, un hito que solo comparten otras seis playas de toda España.
El arenal ha recibido una distinción conmemorativa por formar parte del reducido grupo de playas españolas que han mantenido la bandera azul de forma ininterrumpida durante cuatro décadas desde la creación de este programa en 1987.
El municipio participó este jueves en Gandía en el acto institucional organizado con motivo del 40 aniversario del programa Bandera Azul en España, impulsado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). La cita sirvió para reconocer a las únicas siete playas y dos puertos deportivos de todo el país que han conservado este distintivo de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental desde su primera edición.
Las otras seis con este reconocimiento
En este selecto grupo se encuentra la playa del Carregador, junto a los arenales de San Juan (Alicante), la Fossa (Calpe), Sant Antoni (Cullera), Carrer la Mar (El Campello), Bastiagueiro (Oleiros, La Coruña) y la playa Nord (Gandía). También fueron reconocidos los clubes náuticos de Altea y Calpe, que mantienen la bandera azul desde hace cuatro décadas.
Las 36 banderas azules que lucirá Castellón en las playas este verano
El teniente de alcalde de Alcalà-Alcossebre, Javi García Pitarch, fue el encargado de recoger el nuevo distintivo, así como una escultura y un diploma conmemorativo. Durante el acto, celebrado en la playa de Gandia, los responsables de Adeac pusieron en valor la apuesta de los municipios que participaron en la primera convocatoria de la Bandera Azul y el trabajo sostenido durante estos 40 años para cumplir con los criterios de calidad, sostenibilidad, seguridad y servicios exigidos por el programa.
También participaron representantes institucionales como la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria y Turismo, Ilona Sheykants, y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, quienes destacaron el papel de los ayuntamientos como administración más cercana y responsable directa de la gestión, inversión y mantenimiento de las playas.
La distinción especial se suma a los reconocimientos obtenidos este año por Alcalà-Alcossebre, que ha revalidado las cuatro banderas azules para las playas de Carregador, Romana, Moro y Manyetes, además del distintivo de sendero azul para el recorrido entre el Carregador y la Romana.
A estos galardones se añade la bandera azul recuperada por el puerto deportivo Las Fuentes, lo que sitúa a Alcalà-Alcossebre como el municipio con más reconocimientos del norte de Castellón y uno de los más destacados de la provincia en materia de calidad turística y gestión sostenible del litoral.
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