La playa del Pla de la Torre será el mirador de Almassora para disfrutar del eclipse solar: toda la programación

Almassora ya tiene lista su agenda para vivir uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano. El Ayuntamiento ha presentado la programación especial organizada con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, una cita histórica que podrá seguirse desde un escenario privilegiado: las playas del municipio.

La presentación se ha realizado coincidiendo con la charla divulgativa ‘Preparando el eclipse’, celebrada en el Museu Arqueològic del Torrelló, donde se encuentra la Tourist Info. La alcaldesa, María Tormo, ha destacado que se trata de una programación “pensada para acercar un acontecimiento único a todos los públicos y convertirlo en una experiencia inolvidable tanto para vecinos como para visitantes”.

“Queremos que Almassora sea un punto de encuentro para disfrutar de un fenómeno astronómico histórico desde un entorno privilegiado como nuestra playa”, ha señalado Tormo.

La alcaldesa, María Tormo (i), y la concejala de Turismo, Silvana Rovira, han presentado la programación por el eclipse en Almassora. / Mediterráneo

Zona especial de observación

La concejala de Turismo, Silvana Rovira, ha explicado que la agenda combinará divulgación, ocio y observación astronómica, con propuestas pensadas para que el eclipse se viva de una forma especial en la costa. Uno de los puntos clave será la zona especial de observación que se habilitará en la playa del Pla de la Torre, frente a la ermita del Roser.

“Hemos programado actividades y sorpresas para que el eclipse del 12 de agosto se viva intensamente en Almassora, especialmente en nuestra costa, donde se habilitará una zona especial de observación en la playa del Pla de la Torre”, ha indicado Rovira.

La programación incluye talleres infantiles, actividades divulgativas, recomendaciones para seguir el eclipse con seguridad y propuestas vinculadas al turismo experiencial y al entorno litoral. Los talleres se celebrarán el 16 de julio en la biblioteca de la playa Benafelí y el 23 de julio en la biblioteca de la playa Pla de la Torre. Además, el 5 de agosto tendrá lugar la charla informativa ‘Disfruta del Eclipse’ en la playa Benafelí, en el parque del Pitillo.

El día grande llegará el 12 de agosto, cuando la playa del Pla de la Torre se convertirá en el gran mirador de Almassora para seguir el eclipse. El Ayuntamiento habilitará una zona especial frente a la ermita del Roser, con aparcamiento y aforo limitado, para contemplar en directo este fenómeno. La totalidad del eclipse solar está prevista a las 20.30 horas.

Además, el calendario astronómico llegará acompañado de otro atractivo: desde la segunda quincena de julio podrá observarse la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, cuyo máximo está previsto entre los días 11 y 13 de agosto, coincidiendo con la celebración del eclipse.

Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a seguir las redes sociales y los canales oficiales municipales, donde se irán dando a conocer todos los detalles de esta programación especial diseñada para disfrutar de un fenómeno astronómico sin precedentes junto al mar.