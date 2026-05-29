La nueva plaza de Xilxes abre al público días después de la brutal agresión al jefe de la brigada

La plaza del entorno de la playa de El Cerezo de Xilxes ha abierto al público este viernes tras la finalización de los trabajos de adaptación de la fachada marítima ejecutados por la Dirección General de Costas. La actuación ha permitido ampliar la anchura de la playa tierra adentro y habilitar los terrenos de dominio público marítimo-terrestre para un uso más acorde con su entorno litoral.

Una actuación de 660.000 euros

El proyecto, con una inversión de 660.000 euros, ha actuado sobre una superficie de 4.195 metros cuadrados y unos 150 metros de longitud. En este espacio se ubicaban anteriormente un tramo del paseo marítimo y una zona de estacionamiento de vehículos de 2.280 metros cuadrados.

La intervención ha supuesto el levantamiento de parte del paseo para ganar superficie de playa, con un incremento aproximado de 1.200 metros cuadrados de arena y una ampliación media de unos 10 metros de anchura. Además, el antiguo aparcamiento se ha transformado en una zona de uso predominantemente peatonal, que pasa a funcionar como nuevo espacio de paseo junto al litoral.

La agresión al jefe de la brigada y condena por los hechos

La apertura se produce días después de la agresión sufrida por el jefe de la Brigada Municipal de Xilxes, quien fue atacado tras advertir a dos personas de que no podían cruzar por el interior del vallado de la obra. El trabajador resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento se convocó a la ciudadanía para este viernes, a las 12:00 horas, en la Plaza España, donde se ha realizado una concentración en señal de repulsa por los hechos ocurridos.

Concentración de condena a la agresión al brigada municipal de Xilxes. / MEDITERRÁNEO

Nueva imagen de la zona

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha destacado que “a partir de este momento los vecinos y visitantes de Xilxes cuentan con un espacio peatonal para el disfrute”. El primer edil ha señalado también que la imagen de esta zona de la playa de El Cerezo “ha cambiado por completo” tras la actuación.

Con la nueva configuración del espacio, ya no se puede circular por el interior de la plaza. Por ello, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta el cambio de dirección de las calles colindantes para facilitar la circulación de vehículos por el entorno sin impedimentos.