Un pueblo de Castellón suma 'nuevos vecinos': una familia de cernícalos que ha nacido en el ayuntamiento
Una pareja de estas aves rapaces eligió el año pasado un hueco de la fachada consistorial y ahora cría sus polluelos en pleno corazón de la localidad
Torás se ha encontrado de forma inesperado con nuevos vecinos en el pueblo, que han llegado con plumas, pico y muchas ganas de asomarse al mundo desde una pared del ayuntamiento.
Este municipio del Alto Palancia ha celebrado estos días el nacimiento de varios polluelos de cernícalo en un hueco de la fachada consistorial, el mismo lugar que el año pasado eligió una pareja de estas aves rapaces para pasar unos días. Aquella visita, que entonces pudo parecer casual, ha terminado convirtiéndose en una especie de declaración de intenciones: el sitio les gustó, volvieron y ahora han formado familia en pleno corazón de la localidad.
Nacidos en Torás
Bajo el título de “Nacidos en Torás”, el Ayuntamiento ha compartido las imágenes de los pequeños cernícalos, que ya se dejan ver entre la piedra, la madera y el hueco de la pared que sus padres han escogido como improvisado nido. En las fotografías se aprecia a los polluelos todavía cubiertos de plumón, mirando con curiosidad hacia el exterior, y también a uno de los ejemplares ya más desarrollado, posado junto a una ventana.
La escena ha despertado la simpatía de los vecinos, porque no todos los días un ayuntamiento puede presumir de haber ampliado su censo, aunque sea de manera simbólica y con habitantes alados. En tiempos en los que tantos pueblos del interior pelean por mantener vida en sus calles, Torás ha ganado una pequeña familia que, al menos durante una temporada, ha convertido la casa consistorial en su propio hogar.
Más allá de la anécdota, la presencia de estas aves es también una muestra de la convivencia entre la vida rural, el patrimonio construido y la naturaleza. Los cernícalos suelen aprovechar huecos en edificios, paredes o construcciones antiguas para criar, y en este caso han encontrado en Torás un refugio tranquilo para sacar adelante a sus crías.
Así, mientras los polluelos crecen y empiezan a prepararse para sus primeros vuelos, el pueblo puede presumir de una noticia distinta, amable y cargada de simbolismo. Torás tiene nuevos vecinos. No pagan impuestos, no ocupan vivienda y probablemente no aparecerán en el padrón municipal, pero ya forman parte de la vida del municipio.
Y, quién sabe, quizá el próximo año vuelvan de nuevo al mismo rincón del ayuntamiento. Al fin y al cabo, cuando un pueblo acoge bien, hasta los cernícalos repiten.
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