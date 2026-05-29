La Vall vigila en tiempo real el cielo y el barranco de Sant Josep para prevenir crecidas

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha incorporado nuevas herramientas para controlar en tiempo real la meteorología y el caudal del barranco de Sant Josep, uno de los espacios más visitados del municipio. La actuación incluye la instalación de una estación meteorológica en la cubierta del quiosco-cafetería Ca Cova, un caudalímetro en el puente del barranco de Sant Josep y una cámara web que ofrece imágenes en directo durante las 24 horas del día.

Además, el consistorio ha firmado un convenio de colaboración con Avamet, la Asociación Valenciana de Meteorología, que permitirá integrar todos estos datos en su red de observación. Gracias a ello, cualquier persona puede consultar ya información actualizada sobre temperatura, lluvia, viento, humedad o presión atmosférica, además de estadísticas y previsiones meteorológicas.

El concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Marc Seguer, ha explicado que estas actuaciones permiten disponer de más información, mejorar la prevención y aumentar la capacidad de respuesta ante posibles episodios meteorológicos adversos. “En un contexto de cambio climático, en el que los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, es fundamental contar con herramientas fiables de información y alerta”, ha señalado.

La estación meteorológica de Sant Josep es la segunda del municipio integrada en la red de Avamet, después de la que ya funciona en el núcleo urbano. Seguer ha destacado que contar con estos datos es especialmente útil en un enclave como el Paratge de Sant Josep, tanto para los vecinos y vecinas como para las personas que visitan este entorno natural.

El concejal de Medio Ambiente, Marc Seguer, en el Paratge de Sant Josep. / Mediterráneo

Caudalímetro

Una de las principales novedades es el caudalímetro instalado en el paso del río Belcaire por Sant Josep. Este sistema permite conocer en cada momento el volumen de agua que circula por el barranco y cuenta con alertas automáticas que avisan de forma inmediata a la Policía Local y a los técnicos municipales si se superan determinados niveles de caudal.

Este aviso temprano facilita la activación del Plan Local de Emergencias en caso necesario. “Es una herramienta muy importante para la prevención y la seguridad, porque nos permite anticiparnos y actuar con mayor rapidez ante posibles crecidas”, ha explicado el concejal.

El convenio con Avamet también permitirá al Ayuntamiento emitir informes meteorológicos certificados correspondientes a una fecha y hora concretas. Esta documentación podrá ser utilizada por la ciudadanía para presentar reclamaciones ante aseguradoras por daños provocados por episodios de viento, lluvia, granizo u otros fenómenos meteorológicos.

Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica municipal o de forma presencial. Seguer ha subrayado que se trata de un servicio útil para el conjunto de la población y, especialmente, para el sector agrario, que suele ser uno de los más afectados por los fenómenos meteorológicos adversos y que a menudo necesita acreditar estas circunstancias para tramitar reclamaciones.