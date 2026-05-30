Alejandra Fenollosa y Gabriela Hernández, falleras mayores 2027 de la Vall d'Uixó
La alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, realizó la tradicional y esperada llamada a las elegidas por la Junta Local
Aunque las Fallas se celebran en el mes de marzo, su presencia en la Vall d’Uixó se extiende a lo largo de todo el año con una serie de citas que marcan los diferentes ciclos festivos. La primera es la que escoge a las falleras mayores de la ciudad para el año 2027, y que se celebró el viernes por la tarde.
Pocas semanas después de que las calles volvieran a ceder espacio a las nueve comisiones, en esta ocasión para plantar las Cruces de Mayo, el ritual que da inicio a un nuevo año fallero se repitió con el protocolo y, a su vez, la naturalidad que suele acompañar a la elección, cuando la alcaldesa, Tania Baños, llama por teléfono a la joven y la niña que representarán a la fiesta y a su municipio, en esta ocasión, Alejandra Fenollosa López y Gabriela Hernández Segura.
Como es costumbre, ambas estaban en sus respectivas casas cuando se produjo esa llamada, mientras que la Junta Local Fallera, miembros de las diferentes comisiones y autoridades municipales las esperaban en el Palau de Vivel -sede provisional del ayuntamiento-, donde fueron recibidas con el entusiasmo propio de estas ocasiones tan señaladas.
Entre quienes compartieron la alegría de su elección se encontraban dos personas que saben muy bien lo que se siente en un momento así, las actuales falleras mayores de la Vall, Irene Camacho Valls y Ariadna Bernal Martínez, a las que todavía les quedan unos meses en el cargo. Concretamente, hasta finales de 2026, cuando se formalizará el relevo con el acto de exaltación de sus sucesoras.
Antes, les esperan otras convocatorias, como la proclamación oficial, en la que se dará a conocer el nombre de las integrantes de la nueva corte de honor. Desde hace varios años, se hace coincidir esa proclamación con la del resto de representantes de las comisiones.
Desde la Junta Local Fallera inciden en que este tipo de actos quieren ser una respuesta a la altura del compromiso personal que adquieren las falleras y sus familias, para que tengan la relevancia que les corresponde.
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