Almassora llena sus calles con el Pregón aplazado por la lluvia
Cerca de una veintena de carrozas, entidades locales, grupos folclóricos y asociaciones participan en un desfile con una zona sensorialmente amigable por primera vez
Almassora ha celebrado este sábado un animado Pregón que ha vuelto a llenar las calles del municipio de música, tradición, folclore y ambiente festivo. El acto anunciador de las fiestas patronales de Santa Quitèria fue aplazado el pasado sábado 9 de mayo debido a la lluvia.
La cabalgata ha recorrido el itinerario habitual por la avenida José Ortiz y las calles San Luis, Santa Quitèria, San Marcos, San Ramón y Trinidad, donde ha congregado a numeroso público durante todo el trayecto. El desfile ha contado con la participación de cerca de una veintena de carrozas en representación de escuelas infantiles, clubes deportivos, centros educativos, asociaciones y entidades locales, además de grupos de danza y colectivos vinculados al folclore popular.
Como novedad destacada, el Ayuntamiento ha habilitado en el tramo inicial del recorrido una zona sensorialmente amigable, con medidas específicas para facilitar la participación de personas con diversidad funcional o sensibilidad sensorial y reforzar así el carácter inclusivo de las fiestas.
Música, entidades y tradición
La apertura del Pregón corrió a cargo de Tambors de Passió, seguida por las filaes de la Asociación de Moros y Cristianos de Almassora. Posteriormente, desfiló la Asociación Cultural de Dames i Cavallers d’Uixó, acompañada por Na Violant d’Hongria.
Durante la cabalgata también participaron distintas collas de dolçainers i tabaleters, entre ellas Les Goles, y la Asociación Cultural El Torrelló, junto a los gigantes y cabezudos Llorenç, Quiterieta, Ben-Afeli, Malafa y Panderoleta.
El desfile contó, además, con la presencia del Santa Quiteria Club Patí Almassora, el Club Patí Piruetes, la escuela infantil San José, La Llimeta y El Bres, acompañados por animación infantil. También participaron el Atlètic Bàsquet Almassora, las AMPA de los centros educativos del municipio y distintas escuelas de baile.
La asociación juvenil Lluïsos, grupos de danza, batucadas, la Escuela de Música y el Grupo Scout Tramuntana completaron una comitiva marcada por la participación y el ambiente festivo.
Les Calderes y la reina de las fiestas
La tradicional carroza de Les Calderes precedió a los clarines y al pregonero, Jaume Vaquer. El cierre del desfile lo protagonizaron la reina de las fiestas, Martina Caparrós, y las damas, acompañadas por la Unión Instructivo Musical La Esmeralda.
La alcaldesa, María Tormo, junto a otros miembros de la corporación municipal, siguió el desfile y recordó que la Tornà de Santa Quitèria a su ermita tendrá lugar el domingo 7 de junio.
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