Almassora premia a ‘Golfo’ como mejor toro de Santa Quitèria
El ejemplar de Toros de El Torero, patrocinado por las peñas El Caragol y El Trasto, obtiene también el reconocimiento a la mejor presencia
Almassora ya tiene ganador del cartel taurino de las fiestas patronales de Santa Quitèria. El ejemplar ‘Golfo’, de la ganadería Toros de El Torero, ha obtenido el premio al mejor toro de la programación y también el trofeo a la mejor presencia, después de una edición en la que se exhibieron 15 astados de algunas de las ganaderías más destacadas del panorama nacional.
La entrega de reconocimientos tuvo lugar durante una comida celebrada en el Recinte Fester, donde las peñas taurinas volvieron a distinguir a los ejemplares y ganaderías más destacados de las pasadas fiestas.
El principal galardón, el de mejor toro, recayó en el astado de Toros de El Torero exhibido en la última jornada taurina, el sábado 23 de mayo. El trofeo, valorado en 600 euros, está patrocinado por Caixalmassora, mientras que las peñas que patrocinaron al ejemplar ganador fueron El Caragol y El Trasto.
Doble reconocimiento para el mismo ejemplar
El premio a la mejor presencia, patrocinado por la Associació de Penyes Taurines d’Almassora (APTA), también fue para ‘Golfo’, que se convirtió así en el gran protagonista de los reconocimientos taurinos de Santa Quitèria.
El galardón a la mejor embolada, patrocinado por la peña La Galbana, lo obtuvo el ejemplar número 35 de la ganadería de Carmen Valiente, patrocinado por la peña Gent del Bou.
Por su parte, el trofeo a la mejor salida, patrocinado por la peña El Deklive, recayó en el ejemplar del hierro de D. Arcadio Albarrán, de la peña El Comboi.
Hermanos Benavent, mejor ganadería
Los premios a las tres mejores ganaderías fueron para Hermanos Benavent, Hermanos Bellés y Hermanos Cali, por este orden. Además, la mejor vaca de la semana fue ‘Mariposa’, de la ganadería Hermanos Benavent.
La comida y la entrega de premios contaron con una representación de la corporación municipal, con la alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Fiestas, Arturo Soler, al frente. También asistieron la reina de las fiestas, Martina Caparrós, y su corte de honor.
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