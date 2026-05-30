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La Fireta Solidaria de Onda convierte el Raval en un punto de encuentro asociativo y familiar

La jornada ha reunido a multitud de vecinos con diversas actividades como muestras de baile y la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local

Uno de los ejes principales de esta edición han sido las exhibiciones de baile, que han registrado una gran afluencia de público.

Uno de los ejes principales de esta edición han sido las exhibiciones de baile, que han registrado una gran afluencia de público. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Onda ha celebrado este sábado una nueva edición de la Fireta Solidaria, una jornada que ha convertido el Raval de Sant Josep en un gran punto de encuentro ciudadano, con actividades familiares, talleres, cuentacuentos, exhibiciones y una destacada presencia del tejido asociativo local.

Vecinos y visitantes han disfrutado durante todo el día de una programación diseñada para acercar la labor de las asociaciones a la ciudadanía y fomentar la convivencia en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

La Fireta Solidaria de Onda ha abierto sus puertas a las 10.00 horas con una agenda dividida entre actividades de mañana y tarde. Los más pequeños han sido protagonistas de buena parte de la programación, con talleres infantiles impulsados por el Casal Jove y un concurrido cuentacuentos a cargo de la Asociación Riu Sec.

La concejala de Voluntariado, María Isabel Raigada, ha valorado positivamente el desarrollo de la jornada y ha destacado que “en Onda hay ganas de salir a la calle, de compartir y de disfrutar del inmenso talento de nuestras asociaciones”. Además, ha subrayado que el Ayuntamiento continuará apostando por “una programación cercana y de calidad que llene nuestras calles de vida”.

Exhibiciones, baile y gran participación ciudadana

Uno de los grandes atractivos de esta edición han sido las exhibiciones de baile, que han reunido a numeroso público durante la jornada. Por la mañana, el Centro Autorizado de Danza de la UMSCO ha ofrecido una muestra ante los asistentes, mientras que por la tarde la Unidad Canina de la Policía Local de Onda ha sorprendido con una demostración de sus destrezas.

El ambiente festivo ha continuado hasta el cierre con las actuaciones de la Asociación Amics del Ball y de Onda Baila-Riu Sec, que han aportado ritmo y participación a una jornada marcada por la implicación vecinal.

Esta edición de la Fireta Solidaria ha destacado por la gran implicación y participación del tejido asociativo.

Esta edición de la Fireta Solidaria ha destacado por la gran implicación y participación del tejido asociativo. / MEDITERRÁNEO

La Fireta ha contado con la participación de numerosas entidades locales y solidarias, entre ellas AEMC, AFA, Asociación Castellón Contra el Cáncer, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Quisqueya Onda, Cáritas, Centre Ocupacional El Molí, Cruz Roja, Delwende, Karit, Manos Unidas, Asociación Riu Sec y Segunda Oportunidad Onda.

Durante toda la jornada, las carpas instaladas en el Raval de Sant Josep han mantenido una actividad constante, permitiendo a los colectivos dar a conocer su trabajo diario y reforzar su vínculo con la ciudadanía.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Onda pone en valor el papel esencial de las asociaciones en la vida social del municipio y reafirma su apoyo a una programación que dinamiza las calles, impulsa la participación ciudadana y fortalece el compromiso solidario de Onda.

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