Burriana acelera el nuevo centro de salud del Puerto

El equipo de Gobierno de Burriana ha mantenido una reunión de trabajo con los redactores del proyecto del nuevo centro de salud de atención primaria del Puerto para agilizar los plazos administrativos y avanzar hacia la licitación de las obras.

El encuentro se ha producido después de que el pleno extraordinario ratificara la aceptación formal de las competencias delegadas por la Conselleria de Sanidad para construir esta nueva infraestructura sanitaria, una actuación financiada por la Generalitat Valenciana con una inversión cercana a tres millones de euros.

El proyecto básico ya está redactado y se encuentra pendiente del visto bueno de Conselleria, mientras que el proyecto de ejecución permitirá, una vez aprobado, iniciar la licitación de las obras y su posterior adjudicación, que el consistorio espera que pueda ser una realidad antes de acabar el año.

Servicio para más de 5.000 vecinos

La nueva infraestructura sanitaria dará servicio a los más de 5.000 vecinos que residen de forma permanente en la zona marítima, además de a la población estacional vinculada a segundas residencias y al turismo.

Del total de la inversión prevista, 2,2 millones de euros se destinarán directamente a la edificación del centro, que se levantará sobre una parcela de más de 2.000 metros cuadrados situada junto a la iglesia del Puerto.

Planos del futuro centro de salud del Puerto de Burriana. / MEDITERRÁNEO

El proyecto responde a una demanda histórica de la Asociación de Vecinos del Puerto, que reclama desde 2020 la recuperación de los servicios sanitarios en esta parte del litoral. El nuevo edificio permitirá evitar desplazamientos al casco urbano y mejorar la atención a los usuarios de la zona marítima.

Tres consultas médicas y área de urgencias

El plan funcional del nuevo centro contempla un área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional con trabajadora social. También dispondrá de un Área de Extracciones y Tratamientos.

Pediatría contará con una consulta de pediatra y una de enfermería, mientras que el edificio incluirá una zona de recepción de pacientes y un Área de Urgencias dotada de una consulta de atención de urgencias vitales.

La puesta en marcha del centro permitirá reorganizar la asistencia sanitaria, de manera que muchos pacientes que ahora son atendidos en el Consultorio Auxiliar del Grao y en el Centro de Salud Integrado Burriana II podrán recibir atención en el nuevo consultorio.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que “no vamos a perder ni un solo día y por eso nos hemos reunido de inmediato con los redactores del proyecto para analizar el estado del diseño, resolver posibles dudas técnicas y avanzar con la máxima celeridad”.

Trullen ha añadido que “nuestra prioridad absoluta es reducir los tiempos de la administración al mínimo para que los vecinos del Puerto recuperen un servicio que jamás debieron perder y pronto vean comenzar las obras”.