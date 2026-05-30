El encierro que sorprendió a Castellón el año pasado vuelve para consolidarse con seis toros de primer nivel

Las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d'Uixó lo han confirmado. Este año volverán a organizar un encierro de toros cerriles, y como pasó en el 2025, será con un hierro de reconocido prestigio.

Esta decisión no tiene más justificación que el éxito de la cita anterior. La comisión de fiestas tuvo la oportunidad de adquirir seis toros de la ganadería de Victoriano del Río y asumieron el reto organizativo y económico de sacar adelante la entrada de cerriles, pese a no haberlo hecho nunca antes.

El buen balance no solo les ha hecho repetir. Les ha dado una motivación para plantearse un objetivo de cara al futuro: consolidar el encierro en su programación.

Velocidad y peligro en el histórico encierro de Victoriano del Río en la Vall d'Uixó / JOSÉ J. MONTÓN

La ganadería escogida es Juan Pedro Domecq

Para esta ocasión, la ganadería escogida es Juan Pedro Domecq. Así lo ha confirmado la comisión, desde donde precisan que será el próximo 10 de octubre a las once de la mañana.

La estructura del evento inaugural de su cartel taurino será el mismo que en la ocasión anterior. Primero se correrá el encierro desde la calle Xacó, a la altura de la plaça del Centre, hasta los toriles provisionales instalados al final de la calle San José. Tras la carrera, se exhibirá uno de los seis toros. Por la tarde, soltarán el acostumbrado Bou de Sant Josep, de la misma ganadería, y el resto de los Juan Pedro Domecq irán programándose a lo largo de la semana de fiestas.

Para hacer pública la celebración del encierro, la comisión ha contado con la implicación de la propia ganadería, desde donde han enviado un mensaje a la afición en el que aseguran que «estamos reseñando un encierro variado, serio y especial, con el trapío y la importancia que merece esta cita tan señalada. Seis toros de las características que gustan tanto en vuestras calles».

Programación completa

Será cuestión de unas cuantas semanas poder confirmar el número total de exhibiciones de este año, pero la comisión ya avanza que estarán entre los nueve y los diez. A los seis cerriles del encierro, habrá que sumar los que patrocinan las peñas colaboradoras.

Los encierros de toros bravos no son una novedad en la Vall d'Uixó. Les Penyes en Festes, en el mes de agosto, siempre que el presupuesto lo permite, ofrecen el que suele ser un reclamo con éxito de participación garantizado. Lo que no es nada común es que el resto de comisiones festivas se lancen a asumir este reto, que lo es no solo desde el punto de vista económico, sino también logístico y organizativo.

La comisión de la Sagrada Familia se puso aprueba en su primer intento y la experiencia fue satisfactoria, incluso teniendo en cuenta que hasta el último momento la celebración estuvo en vilo por el mal tiempo. La lluvia de las horas previas les dio una tregua en el momento previsto y, finalmente, los toros salieron a la calle.

Los organizadores inciden en que el encierro no sería posible sin el respaldo de los colaboradores, entre los que se encuentra el Ayuntamiento, Coves de Sant Josep, Caixa la Vall San Isidro, Restaurante Montpiedra, Mar de Fusta, Construcciones Meliquero, Satine Factory, Mármoles Codelev y J. Picazo Climatización.