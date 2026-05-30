La Salzadella llena sus calles de cerezas y sabor mexicano en el arranque de la feria

La Salzadella vive este sábado una multitudinaria primera jornada de la XVI Fira de la Cirera, una de las citas más esperadas del calendario festivo y gastronómico del interior de Castellón. Numerosos visitantes han recorrido durante la mañana los más de 100 estands instalados en el municipio, que continúan hasta este domingo con actividades culturales, música, gastronomía y propuestas vinculadas a la histórica relación de la localidad con México.

El buen tiempo ha acompañado desde primera hora y ha favorecido una elevada afluencia de público a una feria que vuelve a convertir las calles del municipio en un escaparate de las cerezas de la comarca y de numerosos productos artesanales y gastronómicos relacionados con este fruto.

La inauguración oficial ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez; el alcalde de La Salzadella, Cristóbal Segarra, y representantes de distintos municipios del entorno.

Durante la mañana se ha inaugurado el nuevo Espai Mèxic, ubicado en la Casa Abadía, se han celebrado visitas guiadas teatralizadas por algunos de los rincones más emblemáticos del municipio y los Mariachi Reyes del Mediterráneo han puesto la banda sonora a una jornada en la que tampoco ha faltado la exhibición de vehículos clásicos organizada por el Alt Maestrat Motor Club.

Otro de los momentos destacados ha llegado de la mano de la asociación de cazadores Sant Blai, que ha ofrecido un show cooking con degustaciones de carne de caza para los asistentes.

La conexión con México marca esta edición

La temática principal de la feria de este año gira en torno a México y a la huella que dejaron en la localidad los llamados indianos. La celebración coincide con el 75 aniversario de la plaza México, uno de los espacios más singulares del municipio y símbolo de la estrecha relación histórica entre La Salzadella y el país norteamericano.

Por este motivo, numerosos vecinos han decorado balcones y fachadas con motivos inspirados en la cultura mexicana, mientras que buena parte de la programación cultural de la feria se ha diseñado alrededor de esta temática.

El nuevo Espai Mèxic permite conocer la historia de Daniel Montull y Tomás Molins, dos vecinos de La Salzadella que emigraron a México en busca de un futuro mejor y cuya trayectoria quedó ligada para siempre a la creación de la emblemática plaza. En este proyecto han colaborado representantes de la Universitat Jaume I y de la Universitat Politècnica de València.

Qué hacer este domingo

La programación continuará este domingo desde las 10.00 horas con la reapertura de los estands.

Las visitas teatralizadas por la plaza México volverán a realizarse a las 10.30 y 11.30 horas, mientras que a las 11.00 tendrá lugar la exhibición de motos clásicas organizada por el Moto Club Classic Benlloc y el XVI Concurso de Postres elaborados con cerezas de La Salzadella.

A mediodía, la ermita del Calvario acogerá una charla dedicada a Frida Kahlo y a las artistas surrealistas, además de una rondalla infantil narrada por Felip Kervarec.

La programación continuará por la tarde con la exhibición infantil ePower Gymshow inspirada en la temática mexicana y finalizará a las 18.00con el espectáculo musical Tan Panchas, versiones desconocidas de los panchos, a cargo de la compañía Jimena Cavalletti.

Durante toda la jornada permanecerán abiertos el Museo de la Cereza, el Espai Mèxic, la exposición fotográfica instalada por el Ayuntamiento y la zona infantil de caza y naturaleza.

Apoyo al producto local

Durante la inauguración, Barrachina destacó la importancia de una feria que pone en valor uno de los productos más representativos del interior de la provincia.

La presidenta de la Diputación señaló que “hablar de La Salzadella es hablar de cerezas” y destacó el trabajo de los agricultores que han convertido este cultivo en una seña de identidad de la localidad. Asimismo, remarcó que “en la provincia de Castellón podemos presumir de una despensa excepcional, basada en productos de kilómetro cero, y la cereza es un gran ejemplo de esa excelencia”.

Barrachina también subrayó que este tipo de ferias permiten promocionar los productos autóctonos, dinamizar la economía local y reforzar el futuro del campo. “Apostar por lo nuestro es apoyar el territorio, la economía local y el futuro del campo”, afirmó.