Estas son las nuevas rutas cicloturistas de la Ruta 99 por los pueblos de menos de 100 habitantes

La Generalitat, en coordinación con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha creado seis rutas cicloturistas en la Ruta 99 para impulsar el turismo y la economía en los pueblos de menos de 100 habitantes de Castellón y del resto de la Comunitat Valenciana.

El objetivo es reforzar el atractivo de la Ruta 99 como instrumento para dinamizar los municipios más vulnerables demográficamente, en el marco de la lucha contra la despoblación, conectando estos pequeños pueblos para así promocionar el turismo de interior. Se busca que el turista descubra patrimonio histórico (castillos, iglesias y lavaderos antiguos), naturaleza (rutas de senderismo y parajes naturales), y gastronomía local (productos artesanales que son el motor económico de estas pequeñas localidades).

Rutas circulares en bicicleta

El cicloturismo favorece un turismo de proximidad que desestacionaliza las visitas y genera actividad económica durante todo el año. Además, fomenta hábitos de vida saludables a través de la práctica deportiva moderada, apta para todas las edades, lo que lo convierte en un producto turístico inclusivo y atractivo para las familias. Su integración con la naturaleza y los paisajes locales fortalece la identidad territorial y contribuye a sensibilizar sobre la conservación del entorno.

El diseño de las seis rutas se ha adaptado a distintos niveles de dificultad y para conectar puntos de interés patrimonial, paisajístico y cultural, invitando al visitante a descubrir el territorio de manera pausada y auténtica. Su implementación no solo mejorará la oferta turística actual, sino que establece las bases para una red cicloturista más amplia y cohesionada.

Las rutas cicloturistas de la Ruta 99 son rutas circulares que empiezan y terminan en el mismo pueblo, discurriendo por diversos municipios de la Ruta 99

La ruta de Torrechiva (25,3 km), discurre por Torrechiva, Vallat y Espadilla. (CASTELLÓN)

Torrechiva. / Mediterráneo

La de Fuentes de Ayódar (73,2 km) parte de este municipio y permite visitar Torralba del Pinar, Higueras, Pavías, Higueras, Matet y Villamalur. (CASTELLÓN)

Fuentes de Ayódar. / Mediterráneo

La ruta de Herbers (133,7 km), se inicia en este pueblo y discurre también por Vallibona y Castell de Cabres. (CASTELLÓN)

Herbers. / Mediterráneo

La ruta de Palanques (56,9 km) recorre Palanques y Villores. (CASTELLÓN)

Palanques. / Mediterráneo

La ruta de Benillup (79,2 km) une los pueblos de Benillup, Famorca, Benimasot y Tollos.

Benillup. / Mediterráneo

La ruta de Puebla de San Miguel (77,1 km), discurre íntegramente por este municipio.

Puebla de San Miguel. / Mediterráneo

Lucha contra la despoblación

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha explicado que “el proyecto nace con la finalidad de consolidarse y perdurar en el tiempo, de modo que se pueda mantener y fortalecer en los años siguientes”.

En este sentido, Redorat ha manifestado que “cuando llegamos al Gobierno vimos que la Ruta 99, estaba bien como concepto, pero que carecía de contenido. Desde el Consell estamos trabajando en numerosas iniciativas para impulsar y fortalecer la ruta como incentivo para atraer población y genera empleo gracias a la diversificación de la economía local, la creación y sostenimiento de pequeños negocios vinculados al alojamiento, la restauración o la artesanía, el refuerzo del orgullo de pertenencia y la autoestima territorial, el fomento de la recuperación del patrimonio cultural y natural, y el aumento de la visibilidad mediática y administrativa de estos municipios que, de otro modo, quedarían fuera del mapa”.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado que estas nuevas rutas cicloturistas “demuestran cómo el turismo puede convertirse en una herramienta real para generar oportunidades, vertebrar territorio y dar visibilidad a los municipios del interior”.

Camarero ha señalado que “la Comunitat Valenciana no se entiende solo desde la costa; se entiende también desde pueblos como Matet, que conservan nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra forma de vida”.

Reclamo para el turismo

Asimismo, ha subrayado que el cicloturismo “es un producto estratégico porque permite atraer visitantes durante todo el año, redistribuir los flujos turísticos y generar actividad económica de forma sostenible en el territorio”. En este sentido, ha remarcado que la Ruta 99 “encaja perfectamente con la estrategia de diversificación y desestacionalización turística impulsada por el Consell, acercando a los visitantes a experiencias auténticas vinculadas a la naturaleza, el deporte, la cultura y la gastronomía local”.

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Finalmente, ha felicitado a los municipios participantes y a las entidades implicadas “por transformar una buena idea en un proyecto capaz de generar oportunidades y futuro para el interior de la Comunitat Valenciana”.