De vivir en Alemania a reabrir un camping en el interior de Castellón: el giro de vida de Álex y Sonia
Tras años viviendo en grandes ciudades y en el extranjero, la pareja ha decidido empezar de cero en el mundo rural con la reapertura de un espacio en plena naturaleza
En un momento en el que muchos jóvenes abandonan los pueblos en busca de oportunidades y en el que la despoblación sigue golpeando con fuerza al interior de Castellón, hay quienes deciden recorrer el camino contrario: apostar por quedarse. Es el caso de Álex Domingo y Sonia Málago, la pareja que ha asumido la gestión del camping de Vilafranca y que ha hecho posible su reapertura.
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Él es de la Iglesuela (Teruel) y ella de Paiporta (Valencia). Después de años viviendo en grandes ciudades e incluso en el extranjero, ambos han decidido dar un giro radical a sus vidas para empezar un nuevo proyecto en el corazón del interior castellonense. “Tras vivir en Madrid, Guadalajara y ahora un periodo de dos años en Alemania hemos decidido dar un giro de 180 grados a nuestras vidas y apostar por la vida rural que siempre nos había atraído como plan de futuro, que ahora ya es presente”, explica Sonia con ilusión.
Una oportunidad inesperada
La oportunidad apareció casi de forma inesperada. La licitación del camping quedó desierta y ambos entendieron que era el momento de dar el paso. “Vimos que la licitación se quedaba desierta y entendimos que era nuestra oportunidad. Siempre nos ha gustado la vida de camping y decidimos intentarlo”, señala Álex.
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El camping de Vilafranca reabre así sus puertas con una filosofía clara: convertirse en un espacio abierto para familias, visitantes de todas las edades y también para los propios vecinos del municipio, que podrán disfrutar de unas instalaciones pensadas para convivir, descansar y compartir tiempo en plena naturaleza. Las primeras reservas empiezan a llegar a través de la web y de sus redes sociales.
El potencial del interior
Pero si hay algo que esta joven pareja considera diferencial es el entorno. Frente al turismo masificado de la costa, reivindican el enorme potencial del interior y de la naturaleza que rodea Vilafranca. “Pensamos que podemos explotar mucho las rutas senderistas y ayudar al visitante a descubrir nuestros parajes tanto en la zona de Els Ports como en el Maestrat o localidades cercanas como mi Iglesuela, por ejemplo”, destaca Álex.
Su proyecto nace además en un contexto especialmente delicado para la comarca. El cierre de Marie Claire el pasado año dejó un fuerte impacto económico y emocional en la zona, agravando la incertidumbre de muchas familias y alimentando todavía más el miedo al abandono del interior.
Sin embargo, iniciativas como la del camping de Vilafranca representan también pequeños brotes verdes. Historias de personas que, pese a las dificultades, deciden apostar por vivir en el pueblo, emprender y construir futuro desde el mundo rural. Porque mientras unos se marchan, otros vuelven convencidos de que todavía hay vida, oportunidades y esperanza entre las montañas del interior.
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