Burriana invita a descubrir su joya modernista con cinco experiencias únicas
Los días 13 y 14 de junio ofrecerá talleres, rutas guiadas y actividades culturales para poner en valor uno de los patrimonios arquitectónicos más singulares de la provincia
Burriana celebrará los próximos 13 y 14 de junio un Fin de Semana Modernista con una programación que combinará cultura, patrimonio, gastronomía y fotografía para acercar a vecinos y visitantes algunos de los edificios y rincones más emblemáticos de la ciudad.
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo bajo el lema Arte, historia, patrimonio y sabor, incluirá cinco actividades diseñadas para descubrir de forma participativa la riqueza arquitectónica y artística de la capital de la Plana Baixa.
Ilustración y gastronomía inspiradas en el modernismo
La programación arrancará el sábado 13 de junio a las 11.00 horas con el Taller de Ilustración Modernista, impartido por el ilustrador burrianense Pedro Cifuentes en el edificio modernista situado en el número 4 de la calle San Vicente.
Por la tarde, a las 18.00, la plaza Mayor será el punto de encuentro del Taller Gastronómico Modernista, dirigido exclusivamente a público adulto. La actividad incluirá una degustación y un showcooking de una tapa dulce inspirada en el modernismo, con la participación de voluntarios en su elaboración.
Rutas guiadas y fotografía
El domingo 14 de junio comenzará con dos turnos de visitas guiadas a las fachadas modernistas, programados a las 10.00 y a las 12.30 horas, con salida desde la Plaza Mayor. El recorrido permitirá conocer la arquitectura, la ornamentación y los elementos inspirados en la naturaleza presentes en algunos de los inmuebles más representativos de Burriana.
Además, quienes completen la visita recibirán una tote bag exclusiva con la imagen de uno de los edificios modernistas de la ciudad.
El programa concluirá a las 18.00 con un Taller de Fotografía Modernista, una propuesta centrada en aprender a captar los detalles y la esencia de los inmuebles más emblemáticos del municipio.
Las inscripciones para participar en cualquiera de las actividades ya están abiertas y pueden realizarse de forma telemática a través de la web oficial de Turismo, visitesguiades.burriana.es.
La concejala de Turismo, Noelia Peris, ha destacado que estas jornadas constituyen una oportunidad para redescubrir el legado histórico y arquitectónico de Burriana mediante una propuesta que fusiona arte, fotografía y gastronomía.
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