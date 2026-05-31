El equipo de gobierno quiere que "este sea el último verano con el inmueble vacío"
Burriana quiere resucitar la Cofradía: el plan para transformar un edificio clave del puerto
El Ayuntamiento prepara una propuesta técnica de reforma para trasladar servicios municipales al edificio mientras continúan las negociaciones con la Generalitat
El Ayuntamiento de Burriana quiere reactivar uno de los edificios más emblemáticos de la zona portuaria. El consistorio y la Generalitat mantienen abiertas las negociaciones para que la antigua Cofradía de Pescadores vuelva a tener uso tras su cierre a comienzos de 2025.
Aunque las conversaciones todavía siguen abiertas, el alcalde, Jorge Monferrer, confirmó que el trabajo conjunto de ambas administraciones está "más avanzado" que hace unos meses. La intención que maneja el equipo de gobierno es que "este sea el último verano con el inmueble vacío", aunque el propio alcalde reconoce que, por el momento, se trata de un objetivo condicionado al avance de la negociación.
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La propuesta municipal inmediata pasa por obtener la cesión o autorización de uso de una parte del edificio, un inmueble de grandes dimensiones que dispone de dos plantas con antiguas oficinas y una zona que durante años funcionó como restaurante.
La idea del Ayuntamiento es rehabilitar inicialmente la planta baja para trasladar allí algunos servicios municipales vinculados a la zona marítima, como la tenencia de alcaldía, la Tourist Info o la posibilidad de un polifuncional como ya existe en la Serratella y en el Grau.
No obstante, el proyecto todavía se encuentra en una fase preliminar. Según explicó Monferrer, el consistorio trabaja actualmente en la propuesta técnica necesaria para definir la reforma, aunque estos aspectos todavía no se han trasladado formalmente a la Generalitat. El avance definitivo dependerá tanto del encaje técnico como del visto bueno autonómico.
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Ubicación estratégica
El inmueble quedó prácticamente sin uso a comienzos de 2025 tras el traslado de la Cofradía de Pescadores a la lonja y el cierre del restaurante que ocupaba parte del edificio, que bajó la persiana en enero tras finalizar la concesión portuaria. Desde entonces, el edificio permanece vacío pese a su ubicación estratégica en la avenida Mediterránea.
Las conversaciones entre ambas administraciones se enmarcan además en una negociación más amplia para reorganizar distintos edificios de la Generalitat situados en esta zona del puerto. Tanto el Ayuntamiento como Ports de la Generalitat necesitan disponer de espacios en el entorno marítimo y trabajan en una redistribución de usos que permita aprovechar mejor varios inmuebles actualmente infrautilizados.
Esta reorganización se produce además en paralelo a otros proyectos previstos en el entorno portuario, como la futura plaza gastronómica impulsada por Puertos frente al antiguo Centro de Arqueología Subacuática.
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En este contexto, tanto el edificio de la Cofradía como el antiguo centro arqueológico podrían desempeñar un papel relevante dentro de la transformación de esta zona marítima.
De hecho, el alcalde no descartó que alguno de estos espacios pueda albergar en el futuro una concesión destinada a restaurante u otros usos vinculados a la hostelería.
Uno de los aspectos que condiciona la negociación es que Ports no contempla desprenderse definitivamente de estos inmuebles. La posible ampliación de competencias autonómicas en materia de costas obligaría a la Generalitat a disponer de espacio para alojar personal técnico vinculado a la gestión litoral.
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