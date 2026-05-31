La concejala de Nules señalada por Antifraude dice haber sufrido una «lapidación digital» desde que el caso salió a la luz pública

«Estamos hablando de una lapidación digital, que tiene mayor alcance y, por lo tanto, el daño es más cruel. Porque es global, porque se comparte, se replica, se comenta, se viraliza». En estos términos se ha pronunciado la concejala de Igualdad de Nules, Gemma Carratalá, en su primera reacción pública tras conocerse las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Agencia Valenciana Antifraude sobre la contratación de los puntos violeta de las fiestas patronales del 2023, en las que apunta a la presunta comisión de diversas irregularidades.

El alcalde de Nules, David García, ya apuntó en el pleno municipal celebrado el viernes 29 de mayo, que la difusión de esas conclusiones (que ya se conocían desde el mes de marzo) y el uso que de ellas han hecho los partidos de la oposición habían provocado una reacción entre algunas personas que podían ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias, por lo que anunció que ya se está valorando denunciar al PP, Vox y algunas personas que han opinado a partir de la publicación de sus comunicados en redes sociales.

Este domingo, la afectada se ha pronunciado sobre esta situación utilizando también las redes, donde ha descrito lo que está sufriendo estos días como una «lapidación digital» y para ello ha recordado la frase bíblica pronunciada por Jesucristo de «que tire la primera piedra quien esté libre de pecado», para enfatizar que «nadie alzó la mano».

Carratalá ha afirmado que «hoy no es así» y «se juzga sin preguntar, se señala con el dedo sin mirarse al espejo».

En su publicación, ha escrito que «hoy cualquiera puede lanzar su piedra desde el anonimato de su teléfono, desde el sofá de su casa, desde la cuenta falsa sin nombre ni rostro, sin mirar a los ojos de a quien hiere».

No niega que haya podido comer un error, «no vine a este mundo para ser perfecta. Vine a servir, a ayudar y a construir, y en ese camino, me he equivocado muchas veces», ha dicho, pero sobre todo ha querido visibilizar el impacto personal de esos ataques, y siguiendo con la metáfora que ha utilizado, ha advertido que esas piedras que le están lanzando «atraviesan la pantalla y se clavan en el corazón de una familia entera, sobre todo, en el de una mujer de 83 años», en referencia a su madre, «y eso es lo que más me duele».

Dice sentir una «destrucción anímica» y alerta de que este tipo de comportamientos, normalizados desde la proliferación de las redes sociales, acabarán desencadenando en que «vamos a dejar un mundo lleno de piedras, lleno de odio, lleno de personas que lloran detrás de una pantalla».

Con el asunto en manos de la Fiscalía, al menos así lo ha asegurado el Partido Popular de Castellón, que anunció el traslado de las conclusiones de Antifraude a instancias judiciales para que se determine si se ha cometido algún delito, Centrats en Nules, el partido que lidera el alcalde y al que pertenece Carratalá, ha cerrado filas en torno a su compañera, con diversas publicaciones en las que defienden que las acusaciones no tienen fundamento, que no hay ningún proceso judicial abierto al respecto, y que «la verdad solo tiene un camino», llegó a defender David García.

En el Partido Popular de Nules, por su parte, a parte de remarcar que, como se señaló en el pleno, en ningún momento han pedido la dimisión de la concejala —como sí han hecho Vox y Compromís— insisten en que debería abrirse una comisión de investigación interna en el Ayuntamiento, que esclarezca, especialmente, con qué dinero se pagó el servicio prestado y si hubo o no un enriquecimiento ilícito por parte del hermano de la concejala, que fue quien lo facturó, pese a que el trabajo lo realizaron dos personas que, según expone Antifraude, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y cobraron en B, sin que se declarara a Hacienda.