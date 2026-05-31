Onda abre la piscina de verano el 6 de junio con actividades acuáticas

Onda abrirá la piscina municipal exterior el próximo sábado, 6 de junio, para dar el pistoletazo de salida a la temporada estival y ofrecer a los vecinos un espacio donde refrescarse, practicar deporte y disfrutar en familia durante los meses de más calor.

Las instalaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.30 horas, tras los trabajos de preparación realizados para garantizar un espacio adecuado para el baño y el ocio familiar.

La apertura de la piscina se suma a la puesta en marcha de los tres parques acuáticos del municipio, ubicados en Artesa, el Parque de la Cerámica y la plaza 8 de Marzo. Estas zonas infantiles ya se encuentran en funcionamiento y están diseñadas para que los más pequeños puedan aliviar las altas temperaturas en un entorno seguro y divertido.

Deporte y ocio en el agua

El concejal de Deportes de Onda, José Vicente Iserte, ha destacado que el Ayuntamiento ha diseñado “una variada propuesta para que pequeños y mayores disfruten de un verano lleno de deporte y diversión en el agua”.

Iserte ha señalado además que “los meses de verano son la oportunidad perfecta para disfrutar de nuestras instalaciones y divertirse en familia a través del deporte”.

La nueva temporada de la piscina municipal de verano contará también con una programación de actividades acuáticas. Entre ellas figuran las clases de Aquagym, planteadas como una alternativa para mejorar la forma física mientras se combate el calor.

Estas sesiones se impartirán los lunes y miércoles, del 1 de julio al 26 de agosto, en horario de 10.15 a 11.00 horas.

Cursos intensivos de natación

Una edición más, la piscina volverá a acoger los cursos intensivos de natación dirigidos a niños y niñas de 3 a 15 años, para que puedan aprender y disfrutar en el agua durante el verano.

Las clases se desarrollarán del 22 de junio al 14 de agosto, de lunes a viernes. El horario será de 11.15 a 12.00 horas para niveles intermedios y de 12.00 a 12.45 horas para principiantes.

Con motivo de la temporada estival, la piscina cubierta cerrará temporalmente sus instalaciones a partir del 1 de julio y volverá a abrir sus puertas el 31 de agosto.