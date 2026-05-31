Vinaròs celebra la fiesta de la Virgen de la Misericordia con miles de vecinos
La rogativa, las misas, los bailes tradicionales, el reparto de arroz y la ofrenda floral marcan una jornada de fe, tradición y convivencia
Vinaròs ha vuelto a demostrar este domingo su arraigado vínculo con la Virgen de la Misericordia, patrona de la ciudad, en una celebración que ha reunido a miles de vecinos en torno a la fe, las tradiciones y la convivencia. La programación, organizada por la Concejalía de Fiestas junto con diversas entidades locales, ha combinado actos religiosos y actividades populares tanto en la ermita como en la ciudad.
La jornada ha comenzado a primera hora de la mañana con la tradicional rogativa que ha partido desde la iglesia Arciprestal hasta la ermita. Cerca de setenta peregrinos han participado en el recorrido, acompañados por la alcaldesa, María Dolores Miralles, miembros de la corporación municipal y representantes de la Hermandad de los Santos Patronos. La imagen en miniatura de la Virgen ha sido portada por Mosén Maxi durante el trayecto.
Tras la llegada al santuario se ha celebrado la Misa de Peregrinos, que ha dado paso posteriormente a una mañana marcada por la actividad en la plaza de la ermita. Bajo unas temperaturas más propias del verano que de finales de mayo, el grupo folclórico Les Camaraes ha ofrecido una exhibición de bailes tradicionales que ha congregado a numerosos asistentes.
Tradición en la ermita
A continuación ha tenido lugar la Misa Mayor, que ha concluido con la habitual bendición del término municipal.
Uno de los momentos más esperados ha sido, un año más, el reparto popular de arroz. Los asistentes que habían adquirido previamente sus tickets han podido disfrutar de una comida de hermandad elaborada en varios paellones y bendecida por Mosén Emili Vinaixa. Al acto también han asistido las reinas y damas de las fiestas, así como representantes municipales.
Por la tarde, la celebración ha regresado al casco urbano. La iglesia Arciprestal ha acogido una misa vespertina como preludio del solemne recibimiento de la imagen de la Virgen de la Misericordia.
Posteriormente está prevista la procesión y la tradicional ofrenda floral, una de las citas más emotivas de la jornada, con la participación de numerosas asociaciones, colectivos y vecinos de la localidad.
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