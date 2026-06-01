David García, alcalde de Nules, anuncia que no se presentará a la reelección en el 2027: «Por motivos de peso y por coherencia personal»

El alcalde de Nules, David García, no se presentará a la relección en las municipales del 2027. Así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en la que ha estado arropado por los concejales de Centrats en Nules, confirmando así una posibilidad que se barajaba desde hace tiempo, aunque con un matiz importante: «No me voy a presentar como candidato a nada más, ni en las autonómicas ni en las nacionales».

Expone que la decisión, «la más difícil de mi vida», la tiene tomada «desde hace meses». En Navidad se lo comunicó a su familia y amigos más cercanos. Hace semanas lo trasladó a los compañeros de CeN en el Ayuntamiento y posteriormente al partido.

Apunta a «varios motivos de peso, el primero de ellos, «por coherencia personal». Recuerda que siempre ha defendido que los mandatos políticos deben ser limitados y que no cree «en la política trampolín», razón por la cual nunca ha abandonado su profesión, la docencia, a la que tendría intención de dedicarse a partir de los comicios del 2027.

Las razones que fundamentan su retirada, según ha epxlicado, son personales, de salud y profesionales. Entre las primeras, ha confesado que «han sido once años de sacrificios y entrega», en un contexto político que se ha alejado del consenso y el diálogo, y «las energías se acaban». Su intención es «iniciar otra etapa vital, incompatible con mi forma de abordar los proyectos, con una entrega del cien por cien». Entre esas aspiraciones, está «ser padre y formar una familia».

La salud ha sido otro de los condicionantes. Por su «nivel de autoexigencia», según ha afirmado, ha sufrido «dos sustos», como consecuencia de los cuales, «los médicos me recomendaron que lo dejara». De hecho, solo condiciona a la salud acabar la legislatura. Ha incidido en esa cuestión. «Queda un año y estaré aquí hasta el final», salvo que su salud se lo impida.

En el ámbito personal también ha señalado a su familia, una parte de su comparecencia en la que se ha emocionado. Ha insistido en una idea que ya ha compartido en alguna ocasión previa, la de que sus padres no querían que se dedicara a la política. Pese a ello, «me han dado su apoyo sin fisuras y han aguantado lo inaguantable». Dirigiéndose a sus padres y su hermano, ha añadido que «no podré compensar nunca todo lo que habéis dado por mí».

Se ha dirigido a su equipo de concejales en el Ayuntamiento, gente que le ha demostrado «que vale la pena luchar y defender los proyectos con convicción». Ha agradecido la colaboración de trabajadores municipales, asociaciones y empresas locales «por su apoyo» y ha hecho hincapié en que «aunque suene a despedida, nos queda un año con mucho por cumplir y aportar».

Ha expuesto que ha tenido «el honor más grande para cualquier persona, ser alcalde de su pueblo», una obligación que ha asumido tratando de «hacerlo lo mejor posible, con muchos errores y algunos aciertos, por trabajar y dejar mi municipio un poco mejor».