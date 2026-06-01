Almassora reparte 350 trampas para proteger los cultivos de la mosca de la fruta

El Ayuntamiento de Almassora inicia una nueva campaña para combatir la plaga de la mosca de la fruta (ceratitis capitata) mediante el reparto gratuito de 350 mosqueros destinados a explotaciones agrícolas del municipio. La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de los cultivos y minimizar el impacto de esta plaga en las plantaciones.

Los agricultores interesados ya pueden recoger las trampas en la Cooperativa Agrícola San José, en horario de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00, así como los sábados de 7.00 a 14.00 horas.

El concejal de Agricultura, José Claramonte, acompañado por la directora de la cooperativa, Carmina Jorques, ha explicado que para acceder a este material es necesario presentar el DNI del titular de la parcela y un recibo acreditativo del pago del IBI rústico correspondiente. En caso de no disponer de este último documento, los interesados pueden solicitar una copia en el Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC).

Claramonte ha señalado que esta medida pretende poner a disposición del sector agrícola herramientas eficaces para la prevención y control de la mosca de la fruta, una de las principales amenazas para los árboles frutales. En el interior de los mosqueros se incorpora Lambda Cihalotrin, un insecticida agrícola de amplio espectro utilizado para el control de plagas.

La campaña es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Almassora y la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Del total de trampas distribuidas, 175 han sido sufragadas por el consistorio y las otras 175 cuentan con financiación de la Generalitat.