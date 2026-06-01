Burriana tendrá listo en septiembre el proyecto de su nueva depuradora, valorada en 38 millones

La futura depuradora de Burriana supera una nueva fase técnica. Los estudios geotécnicos realizados en los terrenos donde se levantará la infraestructura han concluido y permitirán completar la redacción del proyecto el próximo mes de septiembre. Se trata de una actuación presupuestada en 38 millones de euros que sustituirá a la actual planta de la Serratella, construida en 1982 y considerada insuficiente para responder a las necesidades actuales del municipio.

Los trabajos desarrollados durante los últimos meses han permitido conocer con precisión las características del terreno sobre el que se construirá la nueva EDAR, ubicada entre el Camí de la Pedrera y el Camí Llombai. Para ello se han realizado sondeos, ensayos y catas tanto en la parcela principal como en distintos puntos de los trazados previstos para las conducciones que conectarán la planta con la red existente.

Viabilidad técnica

Los estudios han permitido determinar la estabilidad del terreno, la facilidad de excavación y el tipo de cimentación más adecuado, además de analizar la posible reutilización de los materiales excavados. En el caso de los colectores, se han distribuido catas a lo largo del trazado previsto para garantizar la viabilidad técnica del proyecto.

Una vez concluya la redacción en septiembre, el proyecto será entregado a la Generalitat Valenciana para su supervisión y validación, un proceso que se prevé hasta finales de año.

La conclusión de esta fase supone un nuevo avance en una infraestructura que el alcalde, Jorge Monferrer, considera clave para el futuro de la ciudad. El primer edil ha señalado que el proyecto "marca un antes y un después en el futuro medioambiental y supondrá una transformación urbanística en el litoral sur de Burriana sin precedentes". Asimismo, ha destacado que la actuación "desbloquea una demanda histórica de los vecinos de la Serratella y representa la mayor inversión de la Generalitat Valenciana en la ciudad".

La actual depuradora tiene más de 40 años y, pese a las actuaciones de mejora realizadas durante las últimas décadas, continúa registrando problemas de funcionamiento y episodios de malos olores que han generado numerosas quejas vecinales.

Por ello, en enero de 2024, el Consell anunció la construcción de una nueva infraestructura con la elección de una nueva ubicación alejada tanto del núcleo urbano como de la línea de costa.

La futura EDAR incorporará tecnología de última generación para el tratamiento de las aguas residuales, incluyendo sistemas de aireación prolongada, tratamiento de fangos y una estación regeneradora que permitirá reutilizar el agua depurada para riego agrícola.

Una vez la nueva instalación entre en funcionamiento, las actuales dependencias de la Serratella serán demolidas y los terrenos quedarán liberados para futuros usos municipales, manteniéndose únicamente las infraestructuras necesarias para el bombeo y regulación de caudales.