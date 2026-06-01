Caixa Rural l'Alcora cierra su centenario con récord de beneficios y 606.000 euros para el municipio

Caixa Rural l’Alcora celebró el pasado fin de semana su asamblea general ordinaria, en la que se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 y se puso en valor el importante papel social que la entidad desempeña en la localidad.

Durante el último ejercicio, Caixa Rural l'Alcora destinó 606.000 euros a Obra Social, una inversión dirigida íntegramente a L’Alcora y orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esta aportación consolida a la entidad como un agente clave en la dinamización social del municipio y como una cooperativa profundamente vinculada a su entorno.

La Obra Social de la entidad se ha materializado en el apoyo a iniciativas culturales, deportivas, académicas, sociales y asistenciales, así como en proyectos relacionados con el fomento del emprendimiento, la dinamización del espacio de coworking y la mejora de sus espacios sociales. Todo ello con el objetivo de contribuir de forma directa al progreso de la localidad y al bienestar de la comunidad alcorina.

Durante la Asamblea, el director de la entidad, Juan Manuel Nogueroles, presentó los resultados del ejercicio 2025, que alcanzaron los 2,8 millones de euros de beneficio neto, un 5,5% más que el año anterior y la cifra más alta en la historia de la cooperativa.

Nogueroles también destacó la fortaleza financiera de Caixa Rural L’Alcora, que mantiene una de las mejores ratios de solvencia del sector, con un 41,8%, además de una sólida posición de liquidez, con un 2.953% de LCR y un 206% de NSFR, y una eficiencia operativa recurrente del 42,9%.

Por su parte, el presidente de la entidad, José Luis Esteban López, subrayó el marcado carácter social de Caixa Rural L’Alcora y la importancia de que los buenos resultados económicos reviertan en la propia localidad. En este sentido, destacó que la Obra Social es una de las principales señas de identidad de la cooperativa, ya que permite transformar la actividad financiera en apoyo real a asociaciones, proyectos, colectivos e iniciativas que generan valor en L’Alcora.

Fiel a su modelo cooperativo, Caixa Rural L’Alcora también informó de que abonará a sus socios un retorno cooperativo del 15% sobre los intereses cobrados en 2025, reforzando así su política de participación, cercanía y compromiso con las personas que forman parte de la entidad.

Con esta Asamblea General, Caixa Rural L’Alcora cierra el año de su centenario con un mensaje claro: crecer financieramente para seguir contribuyendo al desarrollo de L’Alcora, manteniendo su vocación de servicio, su arraigo local y su compromiso permanente con el municipio.