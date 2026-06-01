Moncofa prepara una revolución en la limpieza: 32 millones para transformar la recogida de basura durante 10 años

El Ayuntamiento de Moncofa ha aprobado la licitación del nuevo servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, un contrato que marcará un antes y un después en la gestión medioambiental del municipio durante la próxima década.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 32.088.430,11 euros, IVA incluido, el más alto de su historia. Tendrá una duración de 10 años, sin posibilidad de prórroga, de modo que asciende a unos 3,2 millones anuales y el actual se sitúa en 1,5 millones anuales.

Asimismo, el valor estimado del contrato se acerca a los 39 millones de euros, al incluir posibles modificaciones previstas legalmente.

El alcalde, Wences Alós Valls, ha subrayado que se trata de "la licitación más importante impulsada hasta ahora por el Ayuntamiento de Moncofa". Según ha destacado, el nuevo contrato no se limitará a renovar el servicio actual, sino que supondrá una ampliación integral de las prestaciones, con más medios, más tecnología y una apuesta decidida por la sostenibilidad.

Más reciclaje y bonificaciones para los vecinos

Una de las principales novedades será la implantación definitiva del contenedor marrón para la materia orgánica, una medida clave para mejorar la separación de residuos en origen.

Además, los nuevos contenedores incorporarán tecnología de cierre e identificación de usuarios, lo que permitirá aplicar bonificaciones en la tasa municipal de basura a los vecinos que acrediten un uso responsable del sistema y un mayor compromiso con el reciclaje.

El proyecto contempla también la creación de 155 islas completas de vertido, formadas por contenedores para orgánica, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y resto. A estas instalaciones se sumarán contenedores adicionales destinados a reforzar la fracción resto.

Refuerzo especial para comercios, hostelería y zonas turísticas

Con el objetivo de evitar saturaciones, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística, el nuevo contrato incluirá un servicio específico de recogida puerta a puerta para grandes productores de residuos.

Este sistema estará dirigido a establecimientos comerciales, empresas turísticas, bares, restaurantes y negocios de hostelería, que podrán gestionar de forma más eficiente fracciones como la materia orgánica y el cartón.

La mejora del servicio irá acompañada de un importante refuerzo de medios humanos y materiales. Entre las novedades destaca la incorporación de un educador ambiental a jornada completa, encargado de informar y acompañar a la ciudadanía en la implantación de los nuevos sistemas de reciclaje y separación.

El pliego también prevé una flota renovada con tres recolectores compactadores de carga bilateral, un recolector de carga trasera, un vehículo lavacontenedores, camiones de distintas capacidades, dos barredoras mecánicas, un camión de baldeo de 8.000 litros, un vehículo hidrolimpiador, tres vehículos auxiliares y cuatro equipos completos de limpieza manual.

El proceso de adjudicación valorará especialmente la oferta económica, con hasta 60 puntos, y el incremento de horas anuales de servicio, con hasta 30 puntos. También se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad e inclusión social, como la incorporación de vehículos eléctricos, contenedores con señalización en braille, campañas de concienciación ciudadana y sistemas de recogida y valorización de ropa usada y residuos textiles.

Las empresas interesadas dispondrán de 45 días naturales para presentar sus ofertas desde el día siguiente a la publicación oficial del anuncio de licitación. El Ayuntamiento ya ha reservado una partida de 534.807,17 euros para 2026, con el objetivo de que el nuevo servicio pueda entrar en funcionamiento durante el próximo mes de noviembre.