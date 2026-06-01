Habrá 26 socorristas cada día
Peñíscola ampliará el horario de vigilancia en sus playas durante julio y agosto
El dispositivo de salvamento funcionará de 10.00 a 20.00 horas en los meses centrales del verano
Tras prestar el servicio durante la Semana Santa, el Ayuntamiento de Peñíscola ha arrancado la puesta en marcha este lunes del dispositivo de salvamento y socorrismo en playa para la temporada de baño estival.
Un total de cuatro casetas en la playa Norte, así como otra en la Sur, alojarán al equipo de socorristas que conforma el dispositivo para este verano y que irá reforzándose de forma paulatina a medida que avanza la temporada, que finaliza el 30 de septiembre.
El horario de cobertura del servicio será desde las 11.00 horas y hasta las 19.00 horas. A medida que avancen las semanas irán ampliando el dispositivo, cubriendo también mayor tramo horario durante los meses de julio y agosto, entre las 10.00 y las 20.00.
En total, en temporada alta, durante los meses centrales del verano, 26 socorristas al día velarán por la seguridad de los bañistas en la localidad.
Además, el servicio de socorrismo contará con dos embarcaciones de apoyo, distintos vehículos de intervención rápida y ambulancia.
Seguridad y accesibilidad
La temporada de baño en Peñíscola arranca con los preparativos del punto accesible en playa Norte, que abrirá a lo largo de esta misma semana, así como del Punto Accesible en Playa Sur, que prestará servicio a partir del día 15 de este mes.
Ambos servicios cuentan con personal especializado para la asistencia al baño de los usuarios.
- La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
- El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
- De vivir en Alemania a reabrir un camping en el interior de Castellón: el giro de vida de Álex y Sonia
- 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón
- La Salzadella celebra la XVI Fira de la Cirera con más de 100 estands y gastronomía local
- Estas son las nuevas rutas cicloturistas de la Ruta 99 por los pueblos de menos de 100 habitantes