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Habrá 26 socorristas cada día

Peñíscola ampliará el horario de vigilancia en sus playas durante julio y agosto

El dispositivo de salvamento funcionará de 10.00 a 20.00 horas en los meses centrales del verano

Dos socorristas pasean por la playa de Peñíscola, con el castillo al fondo.

Dos socorristas pasean por la playa de Peñíscola, con el castillo al fondo. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Peñíscola

Tras prestar el servicio durante la Semana Santa, el Ayuntamiento de Peñíscola ha arrancado la puesta en marcha este lunes del dispositivo de salvamento y socorrismo en playa para la temporada de baño estival.

Un total de cuatro casetas en la playa Norte, así como otra en la Sur, alojarán al equipo de socorristas que conforma el dispositivo para este verano y que irá reforzándose de forma paulatina a medida que avanza la temporada, que finaliza el 30 de septiembre.

El horario de cobertura del servicio será desde las 11.00 horas y hasta las 19.00 horas. A medida que avancen las semanas irán ampliando el dispositivo, cubriendo también mayor tramo horario durante los meses de julio y agosto, entre las 10.00 y las 20.00.

En total, en temporada alta, durante los meses centrales del verano, 26 socorristas al día velarán por la seguridad de los bañistas en la localidad.

Además, el servicio de socorrismo contará con dos embarcaciones de apoyo, distintos vehículos de intervención rápida y ambulancia.

Seguridad y accesibilidad

La temporada de baño en Peñíscola arranca con los preparativos del punto accesible en playa Norte, que abrirá a lo largo de esta misma semana, así como del Punto Accesible en Playa Sur, que prestará servicio a partir del día 15 de este mes.

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Ambos servicios cuentan con personal especializado para la asistencia al baño de los usuarios.

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