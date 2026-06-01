El plan de l’Alcora para convertir una zona degradada del centro en un nuevo espacio verde con ayuda europea

L’Alcora quiere llevar a Europa el proyecto del Moreral, una actuación con la que el Ayuntamiento prevé transformar una zona degradada del centro de la localidad en una futura zona verde urbana. La iniciativa forma parte del plan de inversiones l’Alcora Creix 2026-2028 y el consistorio trabaja ya en la búsqueda de financiación europea y de alianzas internacionales para poder impulsarla.

El proyecto contempla la transformación de una superficie de alrededor de 600 metros cuadrados situada en el centro de la localidad, un enclave con potencial de regeneración urbana. Para hacerlo posible, el Ayuntamiento completó a finales de 2024 la obtención de los terrenos necesarios para desarrollar la actuación, incorporando nuevas parcelas a los terrenos que ya eran de titularidad municipal.

Posteriormente, el consistorio llevó a cabo un proceso de participación ciudadana para recoger propuestas vecinales sobre los futuros usos y el diseño de la zona.

Otra imagen aérea de la zona que se quiere regenerar en el centro de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Rumbo al programa europeo URBACT IV

Actualmente, el Ayuntamiento de l’Alcora trabaja en la preparación de una candidatura al programa europeo URBACT IV, una iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que fomenta la cooperación entre ciudades europeas para desarrollar soluciones innovadoras ante retos urbanos comunes.

Con este objetivo, el consistorio ha contratado asistencia técnica especializada en planificación estratégica y captación de fondos europeos para diseñar la candidatura e identificar municipios europeos que hayan desarrollado proyectos similares de transformación urbana sostenible.

La intención de l’Alcora es incorporarse como socio a una Action Network, una red de trabajo en la que distintas ciudades colaboran para intercambiar conocimientos, desarrollar acciones piloto y aplicar soluciones reales sobre el terreno.

Según explica el concejal de Hacienda y Proyectos Europeos, Robert Tena, el proyecto del Moreral encaja en las prioridades europeas vinculadas a la transición verde, la resiliencia climática y la recuperación sostenible de espacios urbanos. La actuación plantea convertir una zona degradada del casco urbano en un nuevo entorno verde destinado al encuentro, la convivencia y la mejora de la calidad urbana.

Alianzas europeas para transformar la ciudad

Uno de los requisitos fundamentales del programa es la creación de alianzas internacionales entre ciudades que afrontan desafíos similares. Por ello, una parte importante de los trabajos previos se centra en la búsqueda de socios europeos y en la construcción de una red de colaboración sólida que permita presentar una candidatura competitiva.

Tena ha destacado que “queremos que l’Alcora esté presente en los espacios donde se están diseñando las ciudades del futuro. Europa no es solo una vía de financiación, sino también una oportunidad para aprender, compartir experiencias y desarrollar proyectos innovadores que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, el concejal ha señalado que “el proyecto del Moreral tiene un enorme potencial desde el punto de vista de la sostenibilidad, la renaturalización urbana y la adaptación climática, y creemos que encaja perfectamente en las líneas estratégicas que está impulsando actualmente la Unión Europea”.

URBACT IV, vigente para el periodo 2021-2027, es el principal programa de cooperación territorial de la Unión Europea dedicado a fomentar el desarrollo urbano sostenible. Está financiado conjuntamente por el FEDER, los 27 Estados miembros y los estados asociados, entre ellos Noruega, Suiza, el Reino Unido y países balcánicos.

A través de sus redes de trabajo, el programa facilita el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo entre ciudades. Actualmente, la red URBACT conecta a cientos de municipios europeos y miles de profesionales locales, promoviendo un urbanismo integrador con participación ciudadana y una visión de futuro alineada con el Pacto Verde Europeo.