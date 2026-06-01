Los proyectos clave que Almenara fía al presupuesto de 2026
El documento, que prevé 1,2 millones en inversiones, inicia este martes su exposición pública, un trámite que se prolongará durante todo junio
El presupuesto municipal de Almenara para el ejercicio de 2026 entrará mañana, martes, en periodo de exposición pública, un trámite que se prolongará durante todo el mes de junio. El paso llega después de que este lunes se cumpla el plazo de treinta días hábiles abierto tras la cuestión de confianza planteada por el equipo de gobierno socialista, a la que quedó vinculada la aprobación automática de las cuentas para este ejercicio.
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Se trata de unas cuentas, que ascienden a 9.578.128 euros en ingresos, con las que el equipo de gobierno prevé impulsar 1,2 millones de euros en inversiones. Entre los principales proyectos destaca la construcción de un nuevo local multifuncional cubierto, concebido como un espacio versátil destinado a acoger actividades culturales, festivas, deportivas y todo tipo de eventos sociales en la localidad.
Es una infraestructura largamente demandada por la ciudadanía, que permitirá ampliar de forma notable la oferta de actos y mejorar las condiciones en las que se desarrollan muchas de las celebraciones que forman parte de la vida social y cultural del municipio.
Un espacio cubierto para actos y celebraciones
En la actualidad, el consistorio se encuentra analizando las diferentes alternativas existentes para la ubicación del futuro recinto. Desde el Ayuntamiento se estudia con detenimiento cuál es el emplazamiento más adecuado, teniendo en cuenta factores como la accesibilidad, la integración urbana, las necesidades actuales y futuras del municipio, así como el impacto positivo que esta nueva infraestructura pueda generar en el entorno.
Las obras correspondientes a la primera fase del proyecto podrán ejecutarse gracias a la financiación procedente del Plan Impulsa 2026-2027 de la Diputació de Castelló, que permitirá realizar una inversión cercana a los 250.000 euros.
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La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha subrayado la importancia de este proyecto para el municipio, al señalar que “responde a una necesidad real, ya que Almenara carece en estos momentos de un espacio cubierto de grandes dimensiones que permita albergar celebraciones culturales y actividades festivas como el carnaval u otros eventos variados, especialmente en días de mal tiempo”. En este sentido, la alcaldesa ha remarcado que muchas actividades dependen actualmente de la climatología, lo que limita su celebración o condiciona su desarrollo.
Mejoras en el IES Almenara
Otra de las inversiones que se ejecutarán con el nuevo presupuesto es el proyecto de mejora del IES Almenara, incluido en el Pla Edificant y que cuenta con una aportación económica superior a los 500.000 euros.
Caminos rurales, residuos y patrimonio
En materia de inversiones, destacan también diversas líneas de actuación relevantes incluidas en los presupuestos municipales. Entre ellas, se contempla un incremento del 15 % en la partida destinada a la reposición y mejora de caminos rurales, así como la ampliación del servicio de recogida selectiva de residuos.
También se incrementará la dotación económica destinada al servicio de socorrismo. A ello se suma el aumento de los recursos destinados a la conservación de los restos de la línea XYZ y a la organización de visitas guiadas.
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