Seguridad ciudadana
Segorbe refuerza la estabilidad de su Policía Local con tres nuevas plazas definitivas
Los tres agentes ya formaban parte del cuerpo y han consolidado ahora su puesto tras superar el proceso de selección
La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha recibido a tres agentes de la Policía Local que han tomado posesión definitiva de sus cargos como funcionarios en la plantilla del Ayuntamiento.
Los tres policías ya trabajaban en el cuerpo local y, tras superar el proceso de selección, han conseguido consolidar su plaza de forma definitiva.
Climent les ha felicitado por esta nueva etapa y ha destacado que la incorporación definitiva de estos agentes permite reforzar la estabilidad de la plantilla y seguir avanzando en seguridad.
“Para Segorbe es una buena noticia. Afianzar estas plazas nos permite contar con más garantías para proteger nuestras calles”, ha señalado.
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