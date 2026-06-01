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Aún conserva restos de policromía original

El tesoro medieval que sobrevivía en una fachada de un pueblo de Castellón: un retablo gótico de 700 años

La talla, datada entre los siglos XIV y XV, conserva restos de policromía original y será estudiada para impulsar su futura restauración

Detalle del retablo gótico que se encontraba en una fachada de Alcalà de Xivert.

Detalle del retablo gótico que se encontraba en una fachada de Alcalà de Xivert. / Mediterráneo

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Darío Pitarch

Castellón

Durante siglos permaneció casi como un testigo silencioso del pasado. Primero, adosado a una fachada de la calle Sant Roc; después, ubicado en la calle Sant Pasqual. Ahora, ese tesoro medieval de Alcalà de Xivert inicia un nuevo camino para ser estudiado, restaurado y, en un futuro, mostrado al público.

El Ayuntamiento y los hermanos William y Sergio Colom Montero, propietarios de la pieza, han firmado un contrato de depósito de este retablo gótico, datado entre los siglos XIV y XV, con el objetivo de favorecer su análisis y posterior restauración por parte del servicio de conservación y restauración de bienes culturales de la Diputación de Castellón.

Representa una escena bíblica

La obra es una talla de piedra arenisca de estilo gótico tardío que representa la escena bíblica del Noli me tangere, recogida en el Evangelio de San Juan. En ella, Jesucristo se aparece a María Magdalena tras la Resurrección y le pide que no lo toque porque todavía no ha ascendido al Padre. Una escena cargada de simbolismo religioso y muy vinculada a la espiritualidad de la Baja Edad Media.

Uno de los aspectos más singulares de la pieza es que conserva restos de color original, aunque actualmente aparecen cubiertos por capas de pintura posteriores. Ese detalle permite apuntar a que se trataba de un retablo policromado, un tipo de representación habitual en la zona durante la época medieval.

Ayuntamiento y propietarios han firmado un contrato para que la pieza, de gran valor patrimonial, pueda ser estudiada y restaurada.

Ayuntamiento y propietarios han firmado un contrato para que la pieza, de gran valor patrimonial, pueda ser estudiada y restaurada. / Mediterráneo

Importante carga familiar

La iniciativa también tiene una importante carga familiar. Los hermanos Colom Montero han querido dar continuidad al interés que su padre, Lázaro Colom Roca, mostró por la conservación de la pieza. Ahora recogen ese testigo para promover su recuperación y facilitar que pueda ser restaurada y expuesta en el futuro.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Francisco Juan ha destacado la importancia de preservar y poner en valor las muestras del patrimonio local, especialmente cuando se trata de una pieza “tan relevante” y capaz de aportar información sobre la evolución histórica y artística del casco urbano de Alcalà.

El primer paso para acercar este retablo al público llegará el próximo sábado 13 de junio, a las 12.00 horas, en la Col·lecció Museogràfica d’Arqueologia Gaspatxera (CMAG). Allí se celebrará la conferencia “Noli me tangere”, a cargo del delegado de Patrimonio Artístico del Obispado de Tortosa, Mosén Joaquín Iturat, y del responsable de la CMAG, Rafa Ronchera.

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Durante la charla podrá contemplarse la pieza y se darán a conocer nuevos datos sobre su historia, su valor artístico y el proceso que ahora se abre para devolver protagonismo a una obra que ha sobrevivido durante siglos en el corazón del municipio.

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