La transformación de la ladera del castillo de Onda estará terminada en verano y alcanzará los 3,2 millones

El Jardín de las Mil y Una Noches de Onda entra en una fase clave de ejecución. El Ayuntamiento prevé que la gran transformación de la ladera sur del castillo esté terminada este verano, después de iniciar la colocación de las primeras pasarelas y los trabajos de plantación que darán forma definitiva a este nuevo espacio verde integrado en el casco histórico.

Las obras entran en una nueva fase con la instalación de las pasarelas. / Mediterráneo

La intervención, concebida como una de las puertas de entrada al futuro pulmón verde de la ciudad, permitirá recuperar el entorno situado a los pies del castillo y convertirlo en un parque con senderos, zonas ajardinadas y una pasarela panorámica desde la que se abrirán nuevas vistas sobre el municipio. Sin embargo, el proyecto también llega a su tramo final con un incremento económico y de plazo respecto a las previsiones iniciales.

El Ayuntamiento ha aprobado una primera modificación del contrato de obras, que acomete Durantia, en la que ha ampliado el periodo de ejecución en cinco meses y ha dado luz verde un aumento del presupuesto de 531.601,75 euros. En consecuencia, el importe global del contrato pasa a ser de 3.194.937,17, frente al presupuesto inicialmente adjudicado, de 2,6 millones.

El documento fija, además, como fecha tope de terminación del contrato el 24 de octubre, aunque el consistorio remarcan que la finalización de los trabajos está prevista para este verano.

Los operarios trabajan a destajo en la ladera del Castillo de las 300 Torres. / Mediterráneo

Mientras tanto, las obras continúan avanzando sobre el terreno. En estos momentos, los trabajos se centran en el montaje de la estructura metálica que conformará la pasarela panorámica, uno de los elementos más llamativos del proyecto, así como en las primeras actuaciones de jardinería y plantación para integrar paisajísticamente la intervención en la ladera del castillo.

"Un entorno privilegiado"

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha visitado la zona junto al equipo técnico para comprobar el estado de las obras. “Estamos recuperando un entorno privilegiado para ponerlo al servicio de los ondenses y de quienes nos visitan”, ha señalado. La munícipe ha defendido que el proyecto “representa una nueva manera de conectar patrimonio, naturaleza y calidad de vida” y que contribuirá a consolidar el castillo como uno de los grandes atractivos de la provincia.

Antes de llegar a esta fase, se han completado los estudios técnicos y geofísicos previstos en la zona de los bancales y cuevas, así como trabajos de adecuación del terreno, estabilización de taludes y ejecución de cimentaciones. Estas actuaciones han sido necesarias para adaptar el proyecto a las características de la ladera y garantizar la seguridad del recorrido.

Los trabajadores están llevando a cabo también las primeras plantaciones del futuro pulmón verde. / Mediterráneo

La intervención también incluye la ejecución de redes de drenaje, alumbrado y riego, además de nuevos senderos sobre los bancales que conectarán las distintas zonas del parque y mejorarán la accesibilidad del entorno. La fase final estará marcada por la plantación de especies vegetales y la culminación de la transformación paisajística del espacio.

El Jardín de las Mil y Una Noches forma parte de una estrategia urbana más amplia: el futuro Pulmón Verde de Onda, que contempla la creación de más de 90.000 metros cuadrados de espacios verdes conectados alrededor del castillo y la entrada de la ciudad. El objetivo municipal es integrar barrios, recuperar zonas degradadas y generar nuevos espacios de convivencia, ocio y conexión con el patrimonio histórico.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa impulsando otras actuaciones vinculadas a este proyecto de ciudad, como el Rooftop 360º Campaneta, dentro de una apuesta por reforzar el atractivo turístico y patrimonial del casco histórico.