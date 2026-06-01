La Vall estrena una sala de estudio con 47 plazas y horario ampliado

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó abrirá este miércoles la nueva sala de estudio, ubicada junto al acceso principal del mercado municipal. Este nuevo servicio público nace con el objetivo de ofrecer un espacio adecuado, accesible y equipado para el estudio, con un horario más amplio que el de la biblioteca municipal y pensado especialmente para estudiantes, opositores y personas que necesitan un entorno tranquilo para preparar exámenes o trabajar.

La nueva instalación cuenta con 47 puestos de estudio y ocupa una planta baja de 161 metros cuadrados que ha sido rehabilitada y transformada en un espacio moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía. En una primera fase, la sala abrirá de lunes a domingo, de 8.00 a 22.00 horas, como prueba piloto para evaluar su funcionamiento. Posteriormente, y una vez finalizada la implantación del sistema de videovigilancia previsto, pasará a ofrecer servicio las 24 horas del día.

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que “cumplimos un compromiso con la ciudadanía, especialmente con los jóvenes y opositores, que desde hace años reclamaban una sala de estudio que ayudara a descongestionar la biblioteca y ofreciera un horario más amplio”. En este sentido, ha remarcado que “invertir en educación y cultura es una prioridad porque es una de las mejores formas de hacer avanzar la ciudad y generar oportunidades”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Marqués, ha explicado que “hemos creado un espacio pensado para adaptarse a los diferentes ritmos de estudio y trabajo de la ciudadanía, con unas instalaciones cómodas, accesibles y dotadas de los recursos necesarios para favorecer la concentración y el rendimiento”.

El acceso se realizará mediante un sistema electrónico de validación de identidad que permitirá garantizar la seguridad de las instalaciones y controlar el aforo. Por ello, las personas interesadas deberán darse de alta previamente en la biblioteca municipal, trámite que ya se puede realizar desde hoy, para obtener sus credenciales personales e intransferibles.

Además, la reserva de los puestos de estudio se gestionará a través de una aplicación móvil, con un máximo de seis horas por reserva y dos reservas por día y persona. Una vez confirmada, cada usuario recibirá un código único que le permitirá acceder a las instalaciones.

Tanto la alcaldesa como el concejal han hecho un llamamiento a “cuidar, respetar y hacer un buen uso de este nuevo servicio público”, y han señalado que “la nueva sala de estudio es una muestra más de la apuesta del Ayuntamiento por ampliar los recursos educativos y culturales disponibles para la ciudadanía y adaptarlos a las necesidades reales de la gente”.