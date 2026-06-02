Almassora informa y da apoyo para dejar de fumar en el Día Mundial Sin Tabaco

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Sanidad y en colaboración con la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) y los centros de salud, ha organizado una jornada especial con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que tendrá lugar el próximo 5 de junio, de 09:00 a 14:00 horas, en la plaza Pere Cornell.

Bajo el lema Es la hora, ¿tú o la adicción? Te ayudamos a ganar, la iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y ofrecer recursos prácticos a aquellas personas que deseen abandonar este hábito.

Durante la jornada, abierta a toda la ciudadanía, se habilitará un punto informativo donde los asistentes podrán acceder a material divulgativo, participar en actividades de concienciación, recibir asesoramiento técnico especializado y conocer los recursos sanitarios disponibles para dejar de fumar. Además, se ofrecerá la posibilidad de gestionar citas sanitarias para iniciar un tratamiento de deshabituación tabáquica.

El tabaco, factor de riesgo para la salud

La concejala de Sanidad, Eugenia Martinavarro, ha destacado la importancia de este tipo de campañas preventivas. “El tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para la salud y está relacionado con numerosas enfermedades graves. Con esta jornada queremos informar, acompañar y animar a todas aquellas personas que estén pensando en dejar de fumar a dar ese primer paso”, ha señalado la edila.

“Desde el Ayuntamiento queremos poner a disposición de los vecinos todas las herramientas posibles para ayudarles en ese proceso”, ha añadido la concejala, a la vez que ha alertado sobre la necesidad de concienciar a los jóvenes sobre los peligros del vapeo.