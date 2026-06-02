Almassora mantendrá la portería en el puente de Santa Quitèria para limitar el tráfico

El Ayuntamiento de Almassora mantendrá los postes laterales de la portería metálica existente metros antes de acceder al puente de Santa Quitèria, en la parte que corresponde a este municipio, como elemento disuasorio para el paso de vehículos pesados por la calzada de esta construcción medieval y bien de interés cultural (BIC) en la categoría de monumento.

Así lo ha asegurado a Mediterráneo la concejala de Policía de Almassora, Silvana Rovira, quien responde así a las manifestaciones efectuadas desde el equipo de gobierno de Vila-real, en el sentido de estudiar otras alternativas en base a las nuevas tecnologías.

Y es que, como publicó este diario el domingo, en la parte recayente a Vila-real, acaba de cumplirse un año desde que un vehículo destrozó la portería, tras lo que el consistorio optó por no reponerla, aunque sí por establecer señales de tráfico advirtiendo de la estrechez de la calzada.

Aun así, al menos un vehículo pesado se coló por el puente y rompió la parte de arriba de la portería almassorina. Tras ello, la edila Rovira explica que se decidió no reponer los largueros, pero sí mantener los laterales para impedir que vehículos de mayor tamaño que un turismo puedan entrar al puente BIC. «Si no pasan de alto tampoco pasan de ancho», asevera la concejala de Policía.

Sin reuniones

Por otra parte, desde el consistorio de Almassora aseguran que no se ha producido reunión alguna con los responsables del Ayuntamiento vecino, tan solo que «desde la policía de Vila-real se informó a la de Almassora de una decisión que podría ser una solución que ellos planteaban hacer en su término municipal», informan desde el ejecutivo que preside María Tormo, a la vez que hacen referencia a «una queja» formulada por la asociación de vecinos de Santa Quitèria, respecto al paso de camiones. «Almassora es partidaria de mantener la portería como medida efectiva que, además, se ha reforzado con señalización y el pintado de un cebreado», dice.