José Juan, carpintero artesano de Castellón alerta sobre el futuro del sector: "A los jóvenes no les despierta curiosidad, pero son nuestras raíces"

La pieza llevaba mes y medio fuera del taller cuando José Juan Salcedo volvió a verla. Era una bombonera torneada a mano, elaborada con maderas de arce, cebrano y cerezo, y había sido seleccionada entre las candidaturas de los Premios Artesanía Comunitat Valenciana. “Cuando la vi recordé lo bonita que era”, admite. Poco después, el carpintero artesano de Almassora recibía el Premio Tradición, uno de los reconocimientos de la Generalitat al sector artesano valenciano.

Imagen de la pieza con la que el artesano ha ganado el codiciado premio. / Mediterráneo

El galardón distingue una forma de trabajar que Salcedo defiende desde hace más de dos décadas. Empezó en 2002, después de aprender el oficio en la carpintería Moragrega, en Castelló. Ese mismo año cerró aquel taller y él abrió el suyo en Almassora. Desde entonces trabaja solo, entre madera, tornos, sierras y cepilladoras, combinando la producción artesanal con el apoyo de maquinaria.

“Ahora en el taller hacemos un 70% de artesanía y el resto con máquinas”, explica. En su caso, la madera no es solo un material de trabajo. Es una materia viva, cambiante, con carácter propio. “Con la madera puedes crear cualquier tipo de objetos. Además, cada una tiene sus características, su aroma; hay algunas más delicadas por las fibras y otras más incómodas”, cuenta. Entre sus preferidas está la móvila vieja, una madera procedente de antiguas vigas de casas.

Salcedo fabrica, restaura y tornea. En su taller de Almassora han pasado objetos cotidianos, encargos artísticos y piezas con un fuerte valor emocional. También forma parte de Atorcas, la Associació de Torners de Castelló, un colectivo que agrupa a profesionales de un oficio cada vez más reducido.

Precisamente ahí está una de sus mayores preocupaciones. El premio llega en un momento dulce para su trayectoria, pero también en un contexto complicado para la artesanía tradicional. “El trabajo artesanal se está perdiendo”, lamenta. Según explica, en Almassora hace apenas un año había cinco talleres como el suyo y ahora quedan dos, porque tres han cerrado por jubilación. “Están desahuciando el sector de la artesanía”, resume.

José Juan es un firme defensor de la artesanía y de las tradiciones. / Mediterráneo

El problema, asegura, no es solo económico. También es cultural. “A los chavales jóvenes no les despierta curiosidad”, afirma. Salcedo cree que la Formación Profesional está cada vez más orientada hacia la tecnología y la programación, mientras el trabajo manual va quedando arrinconado. Para él, esa pérdida no afecta únicamente a un oficio, sino a una parte de la identidad colectiva. “Son raíces, es cultura que tenemos y sería importante mantener”, defiende.

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El carpintero de Almassora insiste en que todavía existe un público que busca piezas hechas con tiempo, oficio y materiales nobles. Ese reconocimiento, ahora, también ha llegado desde la Generalitat. La XII edición de los Premios Artesanía Comunitat Valenciana ha situado a tres castellonenses entre los nombres destacados del sector: Iata Espardenyes, de La Mata, recibió el máximo galardón; Andrés Belloví, de Castellón, obtuvo el Premio Vanguardia por su trabajo con vidrio; y José Juan Salcedo se llevó el Premio Tradición por una pieza torneada a mano.