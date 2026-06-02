Benicàssim activa una reserva de 20.000 litros contra incendios en pleno recinto de festivales

El recinto de festivales de Benicàssim ya empieza a blindarse frente al riesgo de incendios. Los trabajos para instalar los dos nuevos depósitos de agua han arrancado este lunes junto a El Tossalet, donde el Ayuntamiento habilitará una reserva estratégica de 20.000 litros para mejorar la respuesta ante emergencias y reforzar el suministro durante los grandes eventos.

La intervención supone un nuevo paso dentro del proceso de modernización que el Ayuntamiento está desarrollando en el recinto, uno de los espacios que mayor afluencia de público concentra cada año gracias a la celebración de festivales y eventos de carácter nacional e internacional.

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó que “la seguridad de las personas y la protección de nuestro entorno natural son una prioridad absoluta. Este proyecto nos permite estar mejor preparados ante cualquier eventualidad, especialmente en un contexto donde la prevención de incendios es fundamental, mejorando el tiempo de respuesta ante emergencias”.

La infraestructura permitirá reforzar la capacidad operativa del recinto tanto en materia de prevención y control de incendios como en el abastecimiento de agua durante la celebración de grandes acontecimientos que reúnen a miles de asistentes.

Sistema de almacenamiento y bombeo

El proyecto contempla la instalación de dos depósitos prefabricados de 10.000 litros cada uno, conectados a una caseta equipada con grupos de presión y sistemas de regulación mediante variadores de frecuencia.

El diseño del sistema permitirá además una futura ampliación si las necesidades del recinto así lo requieren. Esta configuración modular busca facilitar tanto la implantación de la infraestructura como su adaptación a nuevos usos o incrementos de capacidad.

La actuación responde al crecimiento continuado de la actividad que registra el recinto de festivales, cuya programación atrae cada año a decenas de miles de visitantes y genera un importante impacto económico sobre la ocupación hotelera, la hostelería, el comercio local y el conjunto del sector servicios.

Además de mejorar la respuesta ante emergencias, la nueva infraestructura contribuirá a garantizar el suministro de agua potable durante la celebración de eventos multitudinarios, reforzando así la seguridad y el funcionamiento general de las instalaciones.

Fondos europeos

Los trabajos forman parte del proyecto Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año, financiado con fondos europeos Next Generation EU y dotado con una inversión global de 2.001.722 euros.

Un recinto en plena transformación

La instalación de estos depósitos se suma al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento está impulsando para transformar y modernizar el recinto desde que pasó a ser de titularidad municipal.

Desde que el recinto de festivales pasó a ser municipal, el Ayuntamiento ha ido incorporando mejoras de acondicionamiento, seguridad y servicios para adaptar el espacio al uso intensivo de los grandes eventos. Entre las actuaciones ya realizadas figuran la instalación de cámaras de videovigilancia, la adecuación de accesos y espacios interiores, mejoras en aseos, zonas de estancia, jardinería, mantenimiento y acondicionamiento general.

A estas intervenciones se suman ahora varias actuaciones en marcha o previstas antes del verano, como la creación de nuevas zonas de sombra, la renovación de la iluminación con tecnología led y farolas solares, mejoras en el suministro, espacios de descanso y nuevos trabajos para reforzar la seguridad, la eficiencia energética y la funcionalidad del recinto durante la temporada de grandes eventos.