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A debate en el pleno de este jueves

Burriana invertirá 147.000 euros para poner a punto 24 parques y zonas biosaludables

La intervención permitirá reparar los daños causados por el uso diario y mejorar la seguridad de las áreas infantiles en toda la ciudad

El objetivo es reparar los desperfectos que presentan los parques infantiles de la ciudad.

El objetivo es reparar los desperfectos que presentan los parques infantiles de la ciudad. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana llevará al pleno de este jueves una intervención para poner a punto las áreas de juegos infantiles y los espacios biosaludables repartidos por todo el término municipal. El plan cuenta con un presupuesto de 146.948,47 euros y permitirá intervenir en 24 ubicaciones de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo reparar los desperfectos provocados por el uso diario y el paso del tiempo, así como mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort de estos espacios, muy utilizados por familias, niños y usuarios de las zonas deportivas urbanas.

El proyecto incluye actuaciones en distintos puntos del municipio. Las inversiones más destacadas se concentrarán en el parque 9 d’Octubre, con 27.752,77 euros; la Plaza de Les Eres, con 18.558,91; los Jardins de Sant Jaume, con 17.685,94; y la zona de Quarts de Calatrava, con 15.736,91 euros.

También se contemplan mejoras en las áreas infantiles y de esparcimiento de la calle Mestre Vicent Asensio, con 13.547,41 euros; la plaza Diputación, con 6.245,84; la avenida Mediterránea, con 4.344,57; Finello, con 3.814,99; y la Plaza de l’Hereu, con 3.004,39 euros. A estas actuaciones se suman otras intervenciones de menor cuantía en puntos como Mestre Rodrigo o el Jardí del Bes.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha defendido la importancia de mantener estas zonas en buen estado, al tratarse de espacios de encuentro, convivencia y juego para muchas familias de Burriana. “Mantener nuestras áreas recreativas en un estado óptimo y completamente seguro es de gran importancia para este equipo de gobierno, ya que los parques son los principales puntos de encuentro, convivencia y juego para las familias de Burriana”, ha señalado.

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Trullen ha añadido que esta inversión de más de 146.000 euros permitirá no solo resolver los desperfectos del día a día, sino también avanzar en la mejora del espacio urbano y reforzar la seguridad de los más pequeños en todos los barrios del municipio.

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