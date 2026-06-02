Burriana invertirá 147.000 euros para poner a punto 24 parques y zonas biosaludables

El Ayuntamiento de Burriana llevará al pleno de este jueves una intervención para poner a punto las áreas de juegos infantiles y los espacios biosaludables repartidos por todo el término municipal. El plan cuenta con un presupuesto de 146.948,47 euros y permitirá intervenir en 24 ubicaciones de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo reparar los desperfectos provocados por el uso diario y el paso del tiempo, así como mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort de estos espacios, muy utilizados por familias, niños y usuarios de las zonas deportivas urbanas.

El proyecto incluye actuaciones en distintos puntos del municipio. Las inversiones más destacadas se concentrarán en el parque 9 d’Octubre, con 27.752,77 euros; la Plaza de Les Eres, con 18.558,91; los Jardins de Sant Jaume, con 17.685,94; y la zona de Quarts de Calatrava, con 15.736,91 euros.

También se contemplan mejoras en las áreas infantiles y de esparcimiento de la calle Mestre Vicent Asensio, con 13.547,41 euros; la plaza Diputación, con 6.245,84; la avenida Mediterránea, con 4.344,57; Finello, con 3.814,99; y la Plaza de l’Hereu, con 3.004,39 euros. A estas actuaciones se suman otras intervenciones de menor cuantía en puntos como Mestre Rodrigo o el Jardí del Bes.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha defendido la importancia de mantener estas zonas en buen estado, al tratarse de espacios de encuentro, convivencia y juego para muchas familias de Burriana. “Mantener nuestras áreas recreativas en un estado óptimo y completamente seguro es de gran importancia para este equipo de gobierno, ya que los parques son los principales puntos de encuentro, convivencia y juego para las familias de Burriana”, ha señalado.

Trullen ha añadido que esta inversión de más de 146.000 euros permitirá no solo resolver los desperfectos del día a día, sino también avanzar en la mejora del espacio urbano y reforzar la seguridad de los más pequeños en todos los barrios del municipio.