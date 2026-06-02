CSIF alerta de humedades, moho y desprendimientos en el retén de la Policía Local de la playa de Almassora

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia públicamente "el grave estado de deterioro" que presenta el retén de la Policía Local situado en la playa de Almassora, una instalación municipal que en pocas semanas deberá asumir un incremento significativo de actividad con motivo del inicio de la temporada estival.

Según ha podido constatar el sindicato, desde hace meses se vienen produciendo filtraciones de agua en la cubierta del módulo que alberga las dependencias policiales, una situación que ha provocado importantes daños en el falso techo del aseo femenino y la proliferación de abundante moho en paredes y techos.

“Las instalaciones presentan un avanzado estado de deterioro, con desprendimientos visibles de materiales del techo y presencia generalizada de humedades, circunstancias que podrían comprometer tanto la seguridad de los trabajadores como las condiciones de salubridad del inmueble”, han alertado desde CSIF.

Desde la entidad han recordado que la exposición continuada a ambientes con presencia de moho “puede provocar problemas respiratorios, alergias, irritaciones y otras afecciones para la salud, especialmente cuando los daños se prolongan en el tiempo sin que se adopten medidas correctoras eficaces”.

Además, el sindicato ha alertado del riesgo existente por la caída de elementos desprendidos del falso techo, una circunstancia que puede afectar tanto a los agentes destinados en estas dependencias como a cualquier usuario de las instalaciones.

Desde CSIF han lamentado que, pese a que esta situación ya fue comunicada a la Jefatura de la Policía Local hace aproximadamente dos meses, “hasta la fecha siguen sin ejecutarse las actuaciones necesarias para solucionar definitivamente el problema”.

"Resulta incomprensible que una instalación municipal destinada a prestar un servicio esencial de seguridad ciudadana presente este nivel de deterioro a las puertas del verano”, han criticado desde CSIF, que han señalado además que “el personal tiene derecho a desarrollar su labor en unas condiciones dignas, seguras y saludables, ya que no estamos hablando únicamente de una cuestión de mantenimiento, sino que estamos ante un problema de prevención de riesgos laborales que requiere una actuación urgente por parte del Ayuntamiento, pues la Administración tiene la obligación de garantizar unas instalaciones adecuadas para sus empleados públicos".

Por todo ello, CSIF ha exigido al Ayuntamiento de Almassora que ejecute “de manera inmediata las reparaciones necesarias para eliminar las filtraciones, sanear las zonas afectadas por la humedad y el moho, reparar los desperfectos existentes y garantizar que el retén de la Policía Local de la playa reúna las condiciones de seguridad y salubridad exigibles antes del inicio de la campaña estival”.