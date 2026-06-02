Los murales de El Molí que cambiarán la imagen del Mercado Municipal de Onda

El nuevo Mercado Municipal de Onda no solo estrenará imagen, también contará con una aportación muy especial: dos grandes murales cerámicos creados por los usuarios del Centro Ocupacional El Molí, que ya ultiman los detalles de unas obras que formarán parte de la remodelación de Plaza España.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado el Centro Ocupacional El Molí para conocer de primera mano el avance de los murales cerámicos que los usuarios del centro están elaborando.

Durante la visita, la alcaldesa ha podido comprobar el estado de los trabajos, entre los que destaca un gran mural inspirado en el fondo marino que ya se encuentra finalizado y otro dedicado a un bodegón de productos gastronómicos que encara sus últimos detalles. Ambas obras contribuirán a embellecer el mercado y reforzar su atractivo como espacio comercial y de encuentro para vecinos y visitantes.

Carmina Ballester, la alcaldesa de Onda, visitando los murales del Centro Ocupacional El Molí / Mediterráneo

En este sentido, Ballester ha puesto en valor la implicación de los usuarios de El Molí en un proyecto que formará parte de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. “Estos murales reflejan el talento, la sensibilidad y la capacidad de superación de las personas que cada día construyen una Onda mejor. Nos hace mucha ilusión que su trabajo ocupe un lugar protagonista en el nuevo Mercado Municipal y que forme parte de la transformación de Plaza España”, ha señalado.

Arte, inclusión e identidad local

La actuación forma parte del programa municipal de embellecimiento urbano ‘Onda Bonica’ y permitirá incorporar dos piezas cerámicas de gran formato en el interior del mercado. La temática elegida busca conectar con la esencia de este espacio, combinando elementos vinculados a la naturaleza y a la gastronomía, dos señas de identidad estrechamente ligadas a la actividad comercial del recinto.

Los paneles están siendo elaborados con material cerámico aportado por la empresa ondense Realonda, en una iniciativa que une inclusión social, creatividad y promoción de la industria cerámica local.

Carmina Ballester, la alcaldesa de Onda, visitando los murales del Centro Ocupacional El Molí / Mediterráneo

Un Mercado Municipal más atractivo y dinámico

La instalación de estos murales se integrará en el conjunto de actuaciones previstas en la remodelación de Plaza España, que afronta ya su fase final. El nuevo Mercado Municipal contará así con elementos artísticos propios que contribuirán a crear un espacio más atractivo, acogedor y reconocible para comerciantes, clientes y visitantes.

La cerámica tendrá un papel protagonista en esta transformación. Además de los murales elaborados por los usuarios de El Molí, el proyecto incorpora la participación de talento artístico ondense como la ceramista Joana Segura, autora de los elementos decorativos inspirados en los tradicionales tomates, un guiño a la historia agrícola y comercial de la ciudad.

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Junto a los revestimientos cerámicos presentes en distintos puntos de la actuación, estas piezas refuerzan la identidad de Onda y su vinculación con uno de los sectores que mejor la representan.