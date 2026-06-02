Nicolás Redondo Terreros en Nules: «La política no tiene que ser lo que es hoy, debe y puede ser de otra forma»

El ciclo de conferencias Ágora Nules ha recuperado este martes el discurso al que se ha recurrido en varias ocasiones y que tiene tanto que ver con los principios que defiende el alcalde de la localidad, David García, la necesidad de recuperar el espíritu de la Transición. En esta ocasión, ha sido el ex dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros quien se ha encargado de defender que en ese momento «se dio el salto más relevante de la historia moderna de nuestro país. La mayoría decidió libremente darse una estructura en la que cupiéramos todos».

Para desarrollar el eje central de su intervención, a partir de la idea que le ha dado título, España: entre la polarización y el consenso, Redondo Terreros ha hecho un repaso de conceptos nacionales, pero también de la política internacional, a fin de alertar de que en un mismo contexto histórico, hay democracias más preparadas que la española para hacer frente a los cambios que las ponen en riesgo, porque «España no ha tenido consensos fundamentales».

Ese ha sido el hilo argumental del que ha tirado para acabar señalando que «la política no tiene que ser lo que es hoy, debe y puede ser de otra forma».

A su modo de ver, lo que diferencia la manera de vivir la política ahora en los años previos a la Transición es que «España estaba por encima de las realidades de los partidos, confiaron los unos en los otros». Ha incidido en que «los dirigentes políticos son elegidos y ostenta el cargo por unas siglas, pero no deben obedecer solo a una sigla, por encima de todo está el interés general».

«En un momento de cambio mundial, debemos estar con nuestros amigos y aliados, aunque no nos guste quién dirige ese país» Nicolás Redondo Terreros

Entre otras afirmaciones, ha señalado que «es necesario que los dos grandes partidos con opciones de gobernar se pusieran de acuerdo en los grandes conflictos y retos como la inmigración o el papel de España en Europa y el mundo», llegando a señalar que está bien que estén el resto de partidos, pero no importan tanto», porque lo que resulta indispensable, en su opinión, es garantizar «una base mínima de acuerdo. De lo contrario, damos una imagen de país poco fiable e inestable».

Nicolás Redondo, junto al alcalde, David García, en un momento de su intervención en Ágora Nules. / MÒNICA MIRA

Veladamante, ha criticado la postura del actual Gobierno de España al reivindicar que «en un momento de cambio mundial, debemos estar con nuestros amigos y aliados, aunque no nos guste quién dirige ese país».

Nicolás Redondo ha afirmado que la Transición, «en contra de lo que pasa hoy, es una historia de renuncias», en referencia a las concesiones que hicieron todos los partidos «en sus programas máximos, porque pensaron que lo importante era el interés general» y como ha recordado, «el consenso es contrario a reconocer en el otro el enemigo».

Ha apuntado que debería recuperarse ese momento político «sin exageraciones, como querer revivir al Cid Campeador», pero también «sin complejos, estando orgullosos del país, del espíritu nacional».

«Puede haber buenos o malos jueces, pero es peligroso decir que hay una conspiración, porque no es verdad. Ningún dirigente está por encima de la ley» Nicolás Redondo Terreros

Para Nicolás Redondo Terreros, los partidos políticos pueden discutir y tener diferencias en muchos temas, pero no en tres cuestiones fundamentales: «España, la libertad y la democracia, sobre todo lo demás se puede debatir». Y ha añadido que defender y proteger esos tres principios «pasa por el respeto al que discrepa, al que se opone, que no es un enemigo, sino un adversario».

Entre otras ideas, ha defendido al poder judicial al afirmar que «puede haber buenos o malos jueces, pero es peligroso decir que hay una conspiración, porque no es verdad. Ningún dirigente está por encima de la ley».

Redondo Terreros ha expuesto en Nules su visión de diferentes conflictos y realidades nacionales e internacionales. / MÒNICA MIRA

Ha mencionado a ETA para reprochar los acuerdos alcanzados durante esta legislatura «por necesidades coyunturales». A su modo de ver, «un país que se estima, que es digno y orgulloso, y un gobierno a la altura de este país, no puede dejar las grandes decisiones en manos de quienes fueron sus mayores enemigos». De hecho, ha incidido en que «el enemigo más persistente de la democracia española fue ETA».

Otro de los valores de la Transición, en sus palabras, fue que quienes la hicieron posible «no nos olvidamos de la historia, decidimos no ser sus esclavos».

«España ha tenido una historia de enfrentamientos muy sustantiva, pero en tres años decidimos no ser esclavos del pasado, de las recinllas y odios, de los enfrentamientos de padres y abuelos, y mirar mayoritariamente al futuro», ha remarcado a la hora de enfatizar que quienes siguen creyendo en el espíritu de la Transición «somos respetuosos con la historia, no como lo son otros».