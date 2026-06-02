De 55 metros de longitud
La pasarela del Cervol, cerrada por obras de mantenimiento en Vinaròs
El Ayuntamiento realiza una inspección y trabajos de conservación en la infraestructura, que permanecerá varios días sin acceso al público
La pasarela sobre el río Cervol de Vinaròs permanece cerrada al público de forma temporal por los trabajos de inspección y mantenimiento que está llevando a cabo la brigada municipal de obras y servicios del Ayuntamiento.
Según ha informado el consistorio, las tareas se prolongarán todavía durante varios días con el objetivo de facilitar el trabajo de los operarios y comprobar el estado de la infraestructura para garantizar su correcta conservación.
Esta pasarela peatonal, de 55 metros de longitud y construida en acero y hormigón, permite dar continuidad al paseo marítimo por el paseo Forat y conecta el casco urbano de Vinaròs con la costa turística norte.
La infraestructura fue abierta al paso a mediados de agosto de 2024 y supuso una inversión final de 1,8 millones de euros. El proyecto fue cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).
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