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De 55 metros de longitud

La pasarela del Cervol, cerrada por obras de mantenimiento en Vinaròs

El Ayuntamiento realiza una inspección y trabajos de conservación en la infraestructura, que permanecerá varios días sin acceso al público

Foto de la pasarela del Cervol cerrada.

Foto de la pasarela del Cervol cerrada. / Javier Flores

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Javier Flores

Vinaròs

La pasarela sobre el río Cervol de Vinaròs permanece cerrada al público de forma temporal por los trabajos de inspección y mantenimiento que está llevando a cabo la brigada municipal de obras y servicios del Ayuntamiento.

Según ha informado el consistorio, las tareas se prolongarán todavía durante varios días con el objetivo de facilitar el trabajo de los operarios y comprobar el estado de la infraestructura para garantizar su correcta conservación.

Otra foto de la pasarela cerrada.

Otra foto de la pasarela cerrada. / Javier Flores

Esta pasarela peatonal, de 55 metros de longitud y construida en acero y hormigón, permite dar continuidad al paseo marítimo por el paseo Forat y conecta el casco urbano de Vinaròs con la costa turística norte.

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La infraestructura fue abierta al paso a mediados de agosto de 2024 y supuso una inversión final de 1,8 millones de euros. El proyecto fue cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).

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