La pasarela del Cervol, cerrada por obras de mantenimiento en Vinaròs

La pasarela sobre el río Cervol de Vinaròs permanece cerrada al público de forma temporal por los trabajos de inspección y mantenimiento que está llevando a cabo la brigada municipal de obras y servicios del Ayuntamiento.

Según ha informado el consistorio, las tareas se prolongarán todavía durante varios días con el objetivo de facilitar el trabajo de los operarios y comprobar el estado de la infraestructura para garantizar su correcta conservación.

Otra foto de la pasarela cerrada. / Javier Flores

Esta pasarela peatonal, de 55 metros de longitud y construida en acero y hormigón, permite dar continuidad al paseo marítimo por el paseo Forat y conecta el casco urbano de Vinaròs con la costa turística norte.

La infraestructura fue abierta al paso a mediados de agosto de 2024 y supuso una inversión final de 1,8 millones de euros. El proyecto fue cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).