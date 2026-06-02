El PP de Burriana urge al Gobierno más examinadores de la DGT ante "el colapso que sufren más de 5.000 alumnos en Castellón"
El portavoz del PP, Alejandro Clausell, insta a aumentar de forma permanente la plantilla de Tráfico y frenar las listas de espera "que bloquean a jóvenes y autoescuelas"
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Burriana, a través de su presidente y portavoz, Alejandro Clausell, ha registrado una iniciativa con el objetivo de exigir al Gobierno de España un incremento urgente y permanente de la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de Castellón.
Esta iniciativa, que se debatirá en el próximo pleno ordinario de este jueves, surge ante "la situación de colapso que vive el sector, con más de 5.000 personas en la provincia esperando para realizar sus exámenes de conducir de coche, motocicleta o vehículos industriales como camiones y autobuses",, señalan desde la formación popular.
Y añaden que, "según reflejan los datos aportados por las propias autoescuelas afectadas, los exámenes teóricos acumulan actualmente una demora de unos cuatro meses, mientras que las citas para los segundos exámenes se están retrasando entre cinco y seis meses".
"Preocupante falta de planificación"
“Esta preocupante falta de planificación se ve agravada por una plantilla extremadamente ajustada, la ausencia de relevos para cubrir bajas o incidencias, y la negativa de la Dirección General de Tráfico a autorizar horas extraordinarias que ayuden a aliviar la lista de espera”, ha detallado Clausell.
Castelló urgirá al Gobierno más examinadores ante la lista de espera del carnet de conducir
Desde el Partido Popular advierten de que "este bloqueo administrativo está generando graves perjuicios económicos a las autoescuelas —muchas de ellas pequeñas empresas familiares— y perjudica directamente a los ciudadanos". Para el PP, "el carnet de conducir constituye una herramienta fundamental para la autonomía y el acceso al mercado laboral, especialmente para jóvenes y desempleados que optan a sectores como la logística, el transporte, la hostelería o los servicios".
Por ello, la moción presentada insta al Gobierno de España a activar un plan de choque con un calendario público para reducir las listas de espera antes del verano, cubrir bajas de forma ágil y reforzar también al personal administrativo de las Jefaturas Provinciales.
"Falta de previsión"
Clausell afirma que "es inaceptable que el futuro laboral de jóvenes y trabajadores de Burriana esté completamente paralizado por la falta de previsión del Gobierno de España". Clausell ha incidido en que "detrás de estas listas de espera hay personas que necesitan el coche o el camión para trabajar y ganarse la vida, así como pequeñas empresas familiares del sector de las autoescuelas que ven ahogada su actividad diaria".
Por último, el portavoz popular ha remarcado que "Burriana merece un trato justo porque no podemos permitir que los ciudadanos paguen sus tasas religiosamente y tengan que esperar medio año para poder examinarse".
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