Un pueblo de Castellón estrenará en septiembre el colegio que llevaba años esperando: "Es una conquista colectiva"

Soneja, un pueblo de Castellón de unos 1.500 habitantes, está más cerca que nunca de estrenar el colegio que llevaba años esperando. El Ayuntamiento ya ha recepcionado las obras del nuevo CEIP San Miguel Arcángel, un centro moderno, amplio y preparado para responder a las necesidades educativas actuales y futuras del municipio. La previsión es que las nuevas instalaciones puedan abrir sus puertas en septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar.

El equipo de gobierno (PSPV-PSOE) ha realizado la primera visita oficial al nuevo centro tras la recepción de los trabajos. El recorrido ha permitido comprobar el estado final de unas instalaciones llamadas a marcar un antes y un después en la vida educativa de esta localidad del Alto Palancia. En la visita participaron el alcalde, Benjamín Escriche; la concejala de Educación, María Jesús Punter; y el resto de concejales del ejecutivo municipal.

Una de salas interiores del colegio. / Mediterráneo

Fin a una reivindicación histórica

La apertura del nuevo colegio supondrá la culminación de una reivindicación histórica para el municipio. No se trata únicamente de un cambio de edificio, sino de la puesta en marcha de una infraestructura educativa largamente reclamada y considerada uno de los proyectos más importantes impulsados en Soneja durante las últimas legislaturas.

El nuevo CEIP San Miguel Arcángel cuenta con más de 4.500 metros cuadrados de instalaciones y tendrá capacidad para 245 alumnos y alumnas, una cifra que permitirá cubrir la demanda educativa actual y atender también el posible crecimiento de población en los próximos años.

Aspecto de la pista polideportiva. / Mediterráneo

Pista polideportiva de 1.000 m²

El centro dispone de un aula de Educación Infantil de primer ciclo, tres aulas de Infantil, seis aulas de Primaria, un aula de apoyo y un aula de educación especial. Además, incorpora un gimnasio de 160 metros cuadrados, biblioteca, sala polivalente y comedor con capacidad para 180 comensales.

Las instalaciones exteriores completan el nuevo complejo educativo con una pista polideportiva de cerca de 1.000 metros cuadrados, zonas de juego, porches para generar espacios de sombra, huerto escolar, áreas ajardinadas y aparcamiento. Todo ello configura un entorno más amplio, funcional y adaptado a las nuevas metodologías de enseñanza.

Foto de familia de la visita del equipo de gobierno al nuevo colegio. / Mediterráneo

Largo proceso administrativo

El camino hasta llegar a este punto no ha sido sencillo. La construcción del nuevo colegio ha supuesto un reto técnico y administrativo que se ha prolongado durante varios años. El proyecto ha incluido la demolición del antiguo centro, la tramitación de modificaciones urbanísticas y la gestión de diferentes incidencias surgidas durante la ejecución de las obras dentro del Plan Edificant.

Con las obras ya recepcionadas, el Ayuntamiento trabaja ahora para que el colegio pueda estar plenamente operativo al inicio del próximo curso. En paralelo, el consistorio mantiene su reivindicación ante la Conselleria de Educación para ampliar el aula de 2 años y convertirla en un aula de 0 a 2 años.

Valoración del alcalde

El alcalde, Benjamín Escriche, ha destacado que el municipio se encuentra ya en la recta final de un proyecto “largamente esperado” y que ha requerido “años de trabajo, reivindicación y esfuerzo administrativo”.

Escriche ha subrayado que el nuevo colegio ofrece unas instalaciones “modernas, amplias y preparadas” para dar respuesta tanto a las necesidades actuales del alumnado como a las que pueda tener Soneja en el futuro.

El primer edil también ha pedido “la máxima celeridad” a la Conselleria de Educación para completar los trámites pendientes y garantizar que el CEIP San Miguel Arcángel pueda iniciar su actividad con normalidad en septiembre.

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“Este colegio representa una conquista colectiva de todo un pueblo y una inversión de futuro que marcará a varias generaciones de vecinos de Soneja”, ha concluido el alcalde.